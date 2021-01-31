煥然懿居二期半數首置單位撥作2房及3房單位　期望2023年推出

▲ 雍先生、雍太太，以及其一歲兒子。（網誌圖片）

市區重建局行政總監韋志成今日（31日）發表網誌，指土瓜灣「煥然懿居」餘下的43個以「首置」形式出售的單位已完成審批工作，並於上周三（27日）及周五（29日）安排合資格申請者揀選單位，共有40伙單位完成買賣手續，當中包括28伙三房戶型。他稱，「煥然懿居二期」260個「首置」單位的一半數量，撥作兩房及三房戶型，期望於2023年推出。

他指出，在40個合資格申請者當中，31個屬於家庭申請者，他們絕大多數以三房戶型為購買的目標。根據數據顯示，約6成購買三房單位的申請者屬於「80後」及「90後」的3人和4人家庭，大多育有1至2名年幼子女，傾向面積較大、房間數目較多的單位，以滿足現時及未來家庭成員的需要。

至於一房單位的設計，以及有獨立廚房的戶型，則最受一人申請者歡迎，這戶型的單位在揀樓的首天已全數被揀選和售出。

▲ 「80後」夫婦吳先生和太太。（網誌圖片）

其中「80後」夫婦吳先生和太太，現時與1歲大的兒子和父母合共5人同住。吳先生表示，希望兒子在成長過程中有更多活動空間，一家人能享受較佳的居住環境，因此挑選了一個實用面積約570平方呎、售價約790萬元的3房單位，除可以讓兒子日後有自己的房間之外，亦可容納外傭幫忙打理家居。他們對單位的質素均非常滿意，對自己能夠成為「首置」計劃的首批三房戶業主，他們都感到十分高興和幸運。

另一組家庭戶雍先生和雍太，現時與2名分別6歲和1歲兒子，及雍太的父親一家5口同住在一個樓齡已經 40年的單位。兩人希望可以買到一手的3房單位，讓三代同堂享受天倫之樂，並改善居住環境。雍太表示，市場上的三房單位太貴而難以負擔，上一次亦曾申請首批首置，但未能成功，這次心情一直緊張，直至優先排序結果出爐後，知道排在前列而獲安排在首兩天揀選單位，才鬆一口氣。

韋志成指出，隨著「煥然懿居」項目成功落實，工程團隊已就毗鄰的「煥然懿居二期」項目，展開詳細的規劃設計工作，參考了今次發售「首置」單位的經驗和業主的置業需要，初步計劃將260個「首置」單位的一半數量，撥作兩房及三房戶型，盡量照顧家庭申請者的需要；至於餘下的一半單位，將以一房戶型設計，即「煥然懿居二期」項目將不會提供開放式單位作選購。

他又指，考慮到家庭戶的需要，在設計「煥然懿居二期」項目屋苑會所和戶外設施配套時，亦盡量探討引進更多元化和適合長幼共融的設施；而「二期」的地面休憩空間亦會透過融合規劃設計，與「煥然懿居」連接，讓兩個項目的居民可以共享這個優質的社區環境。

他期望在未來一年，團隊能加快完成「煥然懿居二期」項目的規劃及設計工作，使建築工程能夠盡快動工，希望爭取新一批「首置」單位能夠推前在2023年預售，滿足更多首置申請人的置業需要。

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責任編輯 : 郭詩詩