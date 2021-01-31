【BB大晒】林子善「投訴」囡囡晚晚扭計要爹哋陪　有女萬事足：想獨佔爸爸講聲咪得囉

▲ 暖男爸爸林子善。

林子善的太太董佩欣（Kary）在2019年12月誕下女兒林以晴，林子善夫婦二人由此「升呢」為人父人母。而現在38歲的林子善有女萬事足，在他的社交平台不時上載與囡囡的照片，十分溫馨。

而這位「前世情人」亦出盡法寶要獨佔爸爸，林子善昨日（1月30）上載一張他看住囡囡熟睡的照片，並寫：

乖乖佢每晚瞓覺一定要爸爸陪

媽媽陪就喊到分紅海咁......😵

爸爸等佢瞓咗覺出廳睇電視就

瞓得好差不斷無限轉或者起身

必定要攪到媽媽瞓唔好才收手

爸爸攬住即時收聲同即時停電

其實你想獨佔爸爸講聲咪得囉

唔使特登晚晚出嚟陪我做廳長

🤣🤣🤣

前世情人真有計🤔每晚瞓前用詭計😈

我真係非常享受🤩但媽媽非常難受￼🤣

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▲ 林子善扮投訴女兒扭計，實際十分享受。（取自IG）

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感到母愛偉大

林子善的囡囡林以晴現已1歲多，在今個月中，他與女兒第一次正式逛街，當時「放閃」寫道：「小乖乖眨吓眼已經一歲，認真同佢行街街都係第一次，興奮到飛起腳仔全程踢踢。」

雖然林子善錫到個女錫到燶，不過從沒忘記太太的辛勞，在囡囡1歲生日時，他曾在社交平台上載女兒慶生照並寫：

乖乖當年今日你出世，最辛苦就係媽媽，但你都好乖只係用45分鐘已經出咗嚟，你要記住生日最辛苦嘅係媽媽長大後每年生日一定要同媽媽慶祝，再次多謝你選擇我成為你的爸爸，你要身體健康快樂成長愛錫自己同媽媽還有未來真心愛惜你嘅人爸爸永遠在你身邊保護你到永遠I LOVE YOU

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其實林子善曾接受TOPick專訪時曾講過，當日他陪太太入產房後，特別感受到母親之偉大，表示由去年起，代女兒送康乃馨給太太，直至女兒18歲成人為止

他表示：「會跟女兒說，你不疼錫爸爸不打緊，一定要錫媽媽，因為我見證著整個生產過程，看著媽媽的辛苦，所以母親節比父親節重要。或者我思想比較傳統，男人要承擔整個家庭，這是我的責任，故沒需要特別慶祝。」實在是暖男好丈夫兼好爸爸。

同場加映：林子善訪問