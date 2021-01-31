【新冠肺炎】婚禮界料損失逾80億元　倡港府補貼半年8成租金及提供16萬元資助

▲ 多名婚禮界從業員組成大聯盟，要求政府據供財政支援，協助業界生存。（陳曉瑩攝）

2020年是雙春兼潤月的結婚好年，惟受新冠肺炎疫情及防疫措施影響，不少新人取消或延後婚期，婚禮界料損失逾80億元收入；婚紗店、新娘化妝、場景佈置等的婚禮界從業員生意或收入大跌9成，亦料今年情況難有改善，要求政府補貼婚禮服務實體店半年的8成租金，並向每店提供一筆過16萬元的現金資助。

尖沙咀婚紗店店主黃小姐形容，疫情前每日平均有5、6對新人查詢婚紗選購服務，惟疫下幾乎一星期都無一對客人，有些新人因取消了婚宴，連婚紗都不作租借，只簡單選擇白色晚裝裙在註冊時穿上，連同婚宴以外的宴會都停辦，婚紗店整體生意下跌9成。

黃小姐更舉例說，尖沙咀百利商業中心是提供婚禮服務為主題的購物中心，1至3樓原約有180個婚禮界商戶，但現時已有3成半商戶已結業或倒閉，單是手1及2樓已有逾30間吉舖，憂慮行內結業潮會持續或更嚴峻。

▲ 婚禮界料新冠肺炎疫情致行內損失逾80億元收入。（曾耀輝攝）

另有化妝師指，每月8、9成收入都來自新娘化妝服務，而每年9月至年1月更是生意旺季，疫情前每月可接到至少10單新娘化妝的全日服務，嘆言第四波疫情爆發以來，每月最多只有3、4宗生意，而且新人婚禮化繁為簡，新娘可能只需提供單次一個妝的服務便足夠。

提供婚禮即影即有服務的婚禮場景佈置代表黃先生則言，疫下新人取消或延遲婚禮，不少業界都是零收入，轉做其他行業的兼職維持生計，靠僅餘收入來交租；而業界並非強硬要求政府放寬防疫措施，只希望對方可攰助婚禮界生存。

多名婚禮界從業員組成大聯盟，要求政府補貼婚禮服務實體店半年的8成租金，並向每店提供一筆過16萬元的現金資助，補貼婚禮界未來半年的基本開支。

聯盟解釋，本港每年約有4、5萬對新人結婚，並舉辦婚禮或婚宴，相關收入估計可達182億元，但疫情下婚禮數目下跌至少4成半，業界損失約81億元，加上不少新人都決定縮小婚禮規模或不辦婚宴，行內生意下跌9成，部分從業員更是零收入。

聯盟稱，大部分原定於去年「拉埋天窗」的新人都將婚期延至今年或明年，根據入境處資料，去年1至9月只有約1萬對新人登記註冊，而疫情陰霾下，婚禮、婚宴新訂單更是少之有少，估計今年本港約有3萬對新人結婚，而復辦正常婚禮的機會也很微。

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記者：陳曉瑩