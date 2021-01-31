【新冠疫苗】調查指僅3成人願接種疫苗　醫護組織倡針對「游離份子」釋除疑慮

▲ 調查指僅31%受訪者願意接種新冠疫苗。（陳國峰攝）

香港即將展開新冠疫苗接種計劃，有醫護組織調查發現，本港市民對於接種疫苗取態分散，接種與否比率相約，各佔3成多，組織建議政府針對尚未決定是否參加接種的「游離份子」釋除疑慮，並加強呼籲市民參與疫苗接種，以達致達群體免疫，從而終結疫情。

香港醫院藥劑師學會與香港醫護聯盟委託香港民意研究所，就3種供港疫苗臨床研究初步結果公布後進行網上調查，於1月8日至17日訪共838 名香港市民，31%受訪者願意接種；33%表明不會參加，主因是擔心副作用；36%則尚未決定會否參加，而女性接種意願較男性低。最多受訪者選擇接種復星/BioNTech疫苗，佔54%，之後為科興及阿斯利/牛津大學疫苗。科興疫苗有效率由78%更新為50.4%後，接種意願由32%大幅下降至18%。

調查指，市民普遍憂慮疫苗安全性、疫苗推出過於倉猝，功效成疑等，又認為於外國大規模接種後證實無嚴重副作用、獲多國採納使用等亦可增加信心。有57%認為歐洲是最有信心的產地，僅23%受訪者對中國內地生產最有信心。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，坊間不少人質疑新冠疫苗開發速度過快便以為是「倉卒」，他形容今次開發疫苗進展並非負面，對醫學界而言是鼓舞，「反而係以前慢」。他解釋，疫苗研發是按順序執行每一個步驟，今次研發加速是因各國政府及藥廠投放大量資源，同期進行科研，而相關研究亦須經各國審批及刊登國際認可的醫療期刊。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議，政府應針對不同年齡組別作出針對性宣傳教育，並在社區疫苗接種中心安排人員為長者等做藥物評估、監察疫苗接種後的不良反應，及提供常見副作用的諮詢。

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記者：蘇文軒