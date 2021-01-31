  • 20°C
香港時間 : 2021131日 (日) 14:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死亡個案】再多兩名確診男病人因疫離世　累計死亡個案181宗

社會 13:22 2021/01/31

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

​醫院管理局發言人今日（31日）公布，再有兩名確診病人於昨日（31日）離世。

一名83歲男病人（個案編號：6913）12月6日因確診2019冠狀病毒病，入住雅麗氏何妙齡那打素醫院接受隔離治療。病人因呼吸衰竭需使用呼吸機，12月11日轉往深切治療部繼續留醫。病人經治療後，病毒檢測呈陰性，衞生署於12月27日解除其隔離令。惟病人病情其後持續惡化，延至昨日晚上8時03分離世。翻查資料，該名男病人居沙田乙明邨明恩樓，為本地個案。

另外，一名95歲有長期病患男病人（個案編號：9062），於1月5日因氣促入住基督教聯合醫院接受治療，其後確診2019冠狀病毒病，由於病人情況持續惡化，延至昨日晚上9時38分離世。翻查資料，該名男病人居紅磡寶石戲院大廈A座，是與本地個案有流行病學關連的個案。

醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，至今共176名確診病人於公立醫院離世，累計181宗死亡個案。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】盧寵茂指醫學上治療第三期數據並非必要　籲港府主動向藥廠索取數據
今日 11:48
【新冠肺炎】盧寵茂指醫學上治療第三期數據並非必要　籲港府主動向藥廠索取數據
【新冠肺炎】陳肇始指面對反覆疫情　當局會採取更果斷及嚴厲措施
今日 10:47
【新冠肺炎】陳肇始指面對反覆疫情　當局會採取更果斷及嚴厲措施
【新冠肺炎】消息：新增約50宗確診個案
今日 12:09
【新冠肺炎】消息：新增約50宗確診個案

最高瀏覽

【陀槍師姐2021】陳三元17年後對丈夫之死釋懷 　滕麗名獨腳戲騷演技感動觀眾
14:23 2021/01/30
【陀槍師姐2021】陳三元17年後對丈夫之死釋懷 　滕麗名獨腳戲騷演技感動觀眾
【變臉疑雲】岑麗香索爆靚媽樣貌持續進化　香香由單眼皮激變圓渾大眼
17:13 2021/01/30
【變臉疑雲】岑麗香索爆靚媽樣貌持續進化　香香由單眼皮激變圓渾大眼
【名牌真相】百厭雪橇犬咬爛Chanel銀包　女狗主驚揭名牌內裡用料真相
17:26 2021/01/30
【名牌真相】百厭雪橇犬咬爛Chanel銀包　女狗主驚揭名牌內裡用料真相