【死亡個案】再多兩名確診男病人因疫離世　累計死亡個案181宗

​醫院管理局發言人今日（31日）公布，再有兩名確診病人於昨日（31日）離世。



一名83歲男病人（個案編號：6913）12月6日因確診2019冠狀病毒病，入住雅麗氏何妙齡那打素醫院接受隔離治療。病人因呼吸衰竭需使用呼吸機，12月11日轉往深切治療部繼續留醫。病人經治療後，病毒檢測呈陰性，衞生署於12月27日解除其隔離令。惟病人病情其後持續惡化，延至昨日晚上8時03分離世。翻查資料，該名男病人居沙田乙明邨明恩樓，為本地個案。

另外，一名95歲有長期病患男病人（個案編號：9062），於1月5日因氣促入住基督教聯合醫院接受治療，其後確診2019冠狀病毒病，由於病人情況持續惡化，延至昨日晚上9時38分離世。翻查資料，該名男病人居紅磡寶石戲院大廈A座，是與本地個案有流行病學關連的個案。

醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，至今共176名確診病人於公立醫院離世，累計181宗死亡個案。

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記者：郭詩詩