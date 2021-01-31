民建聯倡從6方面變革香港　李慧琼：政府行政改革是重點

▲ 民建聯建議從6方面變革香港。（曾耀輝攝）

民建聯提出「變革香港」，認為須從6方面進行改革，其中一大重點是推動政府行政改革，包括政府架構、行事管理和公務員體制，確保政府施政暢順；又建議改革二次分配機制和司法機構。

6大改革方向包括：

政府行政改革：消除官僚僵化、決策程度和行政流程冗長繁複等陋習，解決政府工程成本高昂問題；

經濟發展改革：政府需進一步與國家融合互補，充分利用大灣區和一帶一路倡議帶來的發展機遇，擴闊經濟和民生發展空間，並放棄「大市場、小政府」原則，多些支援創科企業；

土地改革：推動政府積極運用土地收回條例，重新研究郊野公園邊陲地帶，以及檢視2400公頃的邊境用地，全方位開拓和收回土地，縮短審批及規劃流程，解決住屋短缺問題；

二次分配機制改革：推動政府檢討稅制及修補社會保障漏洞，建議研究增加物業增值稅和遺產稅，取有餘而補不足，縮窄貧富差距，確保不同階層、不同年齡的市民可共享經濟發展成果；

青年工作改革：推動政府在學業、就業、創業及住屋置業上積極支援年強人，為香港培育出愛國愛港、具備世界視野和專業技能的新一代；

司法改革：參考英國的做法，成立司法人員行為調查辦公室，進一步改善投訴法官操守行為的機制；法援署加強把關，以防司法覆核遭濫用。

民建聯李慧琼指出，如果沒有一個強而有力、積極有為的政府，即使有一個很好的藍圖，都未必能執行，她批評，回歸後只引入問責制，體制卻未有與時並進，抗疫工作亦反映政府協調不到位、有甩漏，認為行政改革是6大改革方向的重點，又認為，政治體制改革最關鍵是要落實「愛國者治港」。

她續指，回歸以來，本港累積了不少深層次問題，未能有效解決，2019年的社會運動清楚顯示，如果深層次矛盾未能解決，市民想安居樂業、香港想長治久安會有困難。她續指，港區國安法實施後，穩定的社會環境確實有助推行變革，又相信「愛國者治港」落實之後，香港的政治環境有望變得相對理性。她稱，變革香港這個倡議亦非今日才提出，早在去年年尾，建設力量已提出推動變革，強調現在只是付諸實行。

李慧琼透露，民建聯動用逾百萬資源推動「變革香港」。成員下周開始會落區，或透過網上和市民分享理念，希望得到市民認同，與民建聯一起推動變革。與此同時，民建聯亦會積極全面參與「變革香港」，角色定位會由過去的參政議政，逐步走向多渠道參與管治，未來亦會致力發掘、培養更多政治人才。她預計用半年時間整理更新的政策倡議，並爭取現屆及來屆政府的認同及採用。

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記者：林曉君