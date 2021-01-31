【塞爆雪櫃】孫兒分享嫲嫲「魔法雪櫃」　長期塞爆食物關門要用膠紙固定【附雪櫃收納法】

不少人都習慣將食物放入雪櫃存放，結果愈堆愈多，過期亦不自知。台灣一名KOL分享自己嫲嫲的「魔法雪櫃」，指雪櫃的上下層都堆滿食物，雪櫃門更因此關不上，要貼膠紙固定。不過，雖然雪櫃被塞得滿滿，但嫲嫲十分清楚食材的位置，令他大感佩服。

Facebook專頁「Jeek's Foodmaze 吉克廚男日記」早前發文分享自己嫲嫲的雪櫃，指每年新年都由自己掌廚，但食材都由嫲嫲準備，有日他趁著嫲嫲整理雪櫃，將雪櫃塞爆的情況拍下。從圖片可見，雪櫃上下層被填得滿滿，肉類、蔬果等食物用膠袋裝起，一袋袋密密麻麻地堆疊擺放。

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雖然每袋食材看起來好像都一樣，但嫲嫲每次都能按他的要求，在已塞爆的雪櫃中找出相應的食材，令他不禁佩服：

那個冰箱真的是什麼都有，跟魔法盒一樣！什麼都有！最厲害的是…只有阿嬤知道在那裡！

貼文引起網民熱議，不少人笑言「那不是冰箱，叫時光機」、「這個冰箱太強了吧」、「阿嬤的冰箱等如一座超市呀」、「冰箱不會過勞死嗎」，網民亦對貼文大感共鳴，紛紛自己家中的雪櫃，「有一天我受不了我媽的冰箱清理冰箱，發現1999年的味噌」、「朋友來家裡，我問他，你要3個月之前的肉粽，還是去年的肉粽，還是半年前的肉粽，隨你挑，我媽媽都有」。

雪櫃收納法

為免雪櫃長期塞爆，TOPick曾訪問雜物咨詢師阿橙，分享6招雪櫃收納大法。

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責任編輯：羅嘉欣