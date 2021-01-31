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【無理要求】妻子懷孕要樓上關WiFi防輻射　鄰居小孩一句神回覆「秒殺」

親子 14:21 2021/01/31

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

內地一名女子收到鄰居的無理要求，叫小孩替她回覆。

鄰居的無理要求，令人哭笑不得。內地山東一名女子，日前回家發現門口貼了一張便條，原來是樓下新搬來的住戶因妻子懷孕，要求他們關掉無線網絡（WiFi）。女子感到莫名其妙，其後叫孩子到樓下回帖，小朋友的神回覆「秒殺」鄰居。

鄰居要求女子一家在晚上睡覺或外出時關掉WiFi。（來源：微博）

綜合內地媒體報導，1月27日山東青島一名女子回家時，發現家門貼了一張便條，上面寫着一項請求，「鄰居你好，我是你樓下301新搬來的，是這樣的，我老婆懷孕了，請你不在家和晚上睡覺的時候，把你家的「WiFi」關掉！因為孕婦害怕輻射。請配合！」女子發現除了她家之外，同層其他單位也被貼上便條，感到無奈。

女子其後叫小孩替她回覆，小孩到樓下「回帖」，告訴鄰居「我白天要上網課，我爸爸晚上要工作，我們家不能關網絡」，更建議「要不你們搬家吧」，網友大讚是「神回覆」。

小孩「神回覆」。（來源：微博）

事件在網上傳開後，引來網民熱議：

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責任編輯︰王明芳

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