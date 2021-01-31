【無良醫生】李思雅愛犬一次過剝17隻牙後失明　自責並呼籲狗主小心選擇動物醫院

▲ 讓愛犬受苦令李思雅十分自責。

參加香港小姐入行，曾經常主持體育節目的TVB藝人李思雅（Cindy），在個人社交平台大爆遇上無良獸醫，指愛犬被元朗某間動物醫院一次過剝掉17隻牙，牠更疑因此失去視力。

李思雅指，《東張西望》曾播出過這是黑店，自責事前沒有留意，並呼籲寵物的主人不要去此動物醫院。

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遇無良醫院

事件如下，她表示本來帶愛犬睇牙，以為這是小事，卻因此成大錯，指這動物醫院「搶錢醫院兼醫死狗」。

她寫道：「本來以為小事，隨便去了這間[元朗博愛動物醫院]帶隻狗去睇吓隻牙有咩事，點知個醫生又話佢腎有事，要留院吊鹽水，又要我喺佢醫院買一堆配方糧，又話佢可能要剝牙，總之未剝牙就已經要你洗一筆錢，之後剝牙再逐隻計！」

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心慌意亂做錯決定

當愛犬麻醉後洗牙時，醫生卻指要剝17隻牙，而且對手更很懂得利用主人愛寵物之心：「佢要我即時決定要幫佢剝17隻牙，又話有啲人就係嫌貴唔捨得剝咁多隻，搞到之後又要再麻醉隻狗多一次，即係辛苦多一次。」

李思雅心慌意亂下只好相信醫生，結果愛犬剝掉17隻牙，只餘上顎4隻牙：「咁都未算慘！手術前我仲同狗狗行山，佢完全睇到嘢，視力正常冇問題！點知做完呢一個剝牙手術，兩隻眼完全盲咗，一啲野都睇唔到！」

令愛犬失明的她十分內疚，自責事前沒去多幾間醫院查詢：「我真係好唔安樂...我唔知道剝牙可以搞到咁嚴重，以為只係小事，冇再去多幾間寵物醫院查詢，點知睇咗間⚫️店，可能根本就唔需要剝17隻牙，可憐嘅狗狗盲咗，我都有責任。但想借此提醒大家一定要小心選擇動物醫院，如果唔係後果可以好嚴重！」

同場加映：何綺雲訪問