【封區支援】紅十字會一連5天到紅磡深水埗油麻地派抗疫用品　為弱勢社群提供支援

▲ 香港紅十字會早前（1月24日及25日）派出職員及義工到油麻地及佐敦一帶，為受影響人士提供即時心理支援服務、健康及防疫資訊、派發抗疫用品及相關小冊子，並了解弱勢社群的需要。（香港紅十字會提供）

新冠肺炎疫情反覆，本港近日多個地區在限定時段被劃為「指定區域」或「受限區域」。香港紅十字會於今日（31日）至下周四（4日），一連5日派出職員及義工到紅磡、深水埗及油麻地，為受影響人士提供即時精神健康及防疫資訊、派發抗疫用品，向弱勢社群提供協助。

服務時間及地點：

日期 時間* 地點* 1月31日（日） 下午3時至晚上7時 紅磡 2月1日（一） 2月2日（二） 深水埗 2月3日（三） 2月4日（四） 油麻地 *服務時間及地點可能按情況作出調整，詳情將於當天香港紅十字會Facebook專頁（按此）公布 資料來源： 香港紅十字會

▲ 香港紅十字會早前（1月24日及25日）派出職員及義工到油麻地及佐敦一帶，為受影響人士提供即時心理支援服務、健康及防疫資訊、派發抗疫用品及相關小冊子，並了解弱勢社群的需要。（香港紅十字會提供）

▲ 香港紅十字會派發不同語言的健康及防疫資訊，協助少數族裔人士抗疫。（香港紅十字會提供）

紅十字會指，曾於1月24及25日派出職員及義工到其中一個油麻地及佐敦「受限區域」一帶為受影響人士提供多項人道服務，超過1,400名人次受惠，並與約200名市民傾談以了解需要。結果顯示，無論是居於受限區域內或者附近一帶的人士，近6成受訪人士表示他們最需要的支援是防疫物資，特別是口罩，部分受訪人士更表示因口罩儲量不多而重用口罩。此外，部分人士亦表示面對經濟壓力及防疫資訊不足的困難。

該會建議公眾即使未必能夠相聚見面，亦可以電話、網上視訊等方式與親友分享自己的感受及生活點滴，傳遞關懷暖意；市民應做好個人防疫措施，保持環境衛生等。

▲ 香港紅十字會為有需要的市民提供身心支援熱線服務，包括心理支援服務 “Shall We Talk”及「健談健問」社區健康教育熱線服務。（香港紅十字會提供）

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記者：陳曉瑩