  • 21°C
香港時間 : 2021131日 (週日) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

屯門建泰街工廈業主屢違清拆令　被判罰款約18萬元

社會 15:31 2021/01/31

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

屯門建泰街工廈業主屢違清拆令，被判罰款約18萬元。（經濟日報資料圖片）

新界屯門建泰街一幢工業大廈業主一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的3張清拆令，本月於屯門裁判法院被定罪及罰款約18萬元。

涉案建築物屬於工業大廈3個面積合共約460平方米的天台僭建物，以及一個於天台樓板開鑿的僭建洞口。有關僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。

屋宇署指，由於有關業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署先後3次提出檢控，並在屯門裁判法院被定罪及判罰款共約9萬元。惟該名業主仍不履行清拆令，屋宇署遂第4次提出檢控，有關業主於1月15日再次被定罪及重罰共11.92萬元。

屋宇署發言人強調，僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，署方會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以收阻嚇作用。

根據《建築物條例》第40（1BA）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從根據該條例第24（1）條送達予他的清拆令，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁1年，及可就該罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【疫苗供應】本港會否跟從世衞建議孕婦打新冠疫苗？　政府專家指要先參考歐美孕婦接種後報告
12:46 2021/01/30
【疫苗供應】本港會否跟從世衞建議孕婦打新冠疫苗？　政府專家指要先參考歐美孕婦接種後報告
【確診大廈】東涌映灣園三期9座一日增4人確診 　綠楊新邨R座再多一人染疫
18:45 2021/01/30
【確診大廈】東涌映灣園三期9座一日增4人確診 　綠楊新邨R座再多一人染疫
【新冠肺炎】新增13間餐廳曾有確診者到訪　包括荃灣綠楊坊美心MX及星光大道Starbucks
10:51 2021/01/30
【新冠肺炎】新增13間餐廳曾有確診者到訪　包括荃灣綠楊坊美心MX及星光大道Starbucks
工廈 屋宇署 屯門

最高瀏覽

【陀槍師姐2021】陳三元17年後對丈夫之死釋懷 　滕麗名獨腳戲騷演技感動觀眾
14:23 2021/01/30
【陀槍師姐2021】陳三元17年後對丈夫之死釋懷 　滕麗名獨腳戲騷演技感動觀眾
【變臉疑雲】岑麗香索爆靚媽樣貌持續進化　香香由單眼皮激變圓渾大眼
17:13 2021/01/30
【變臉疑雲】岑麗香索爆靚媽樣貌持續進化　香香由單眼皮激變圓渾大眼
【名牌真相】百厭雪橇犬咬爛Chanel銀包　女狗主驚揭名牌內裡用料真相
17:26 2021/01/30
【名牌真相】百厭雪橇犬咬爛Chanel銀包　女狗主驚揭名牌內裡用料真相