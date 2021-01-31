▲ 屯門建泰街工廈業主屢違清拆令，被判罰款約18萬元。（經濟日報資料圖片）

新界屯門建泰街一幢工業大廈業主一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的3張清拆令，本月於屯門裁判法院被定罪及罰款約18萬元。

涉案建築物屬於工業大廈3個面積合共約460平方米的天台僭建物，以及一個於天台樓板開鑿的僭建洞口。有關僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。

屋宇署指，由於有關業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署先後3次提出檢控，並在屯門裁判法院被定罪及判罰款共約9萬元。惟該名業主仍不履行清拆令，屋宇署遂第4次提出檢控，有關業主於1月15日再次被定罪及重罰共11.92萬元。

屋宇署發言人強調，僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，署方會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以收阻嚇作用。



根據《建築物條例》第40（1BA）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從根據該條例第24（1）條送達予他的清拆令，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁1年，及可就該罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

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記者：陳曉瑩