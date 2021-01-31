【花期盛開】西貢大枕蓋吊鐘花盛開花期至2月下旬　吸引市民登山打卡

▲ （周章文攝）

本港疫情嚴峻，每人身心都有無比壓抑。每年農曆年前，都有不少市民去西貢大枕蓋欣賞吊鐘花，以大自然的景色，舒懷片刻。

吊鐘花盛開情況：

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大枕蓋位於西貢東郊野公園內，高408米，山上可俯瞰萬宜水庫一帶景色。每逢在農曆新年前後，大約在每年1月下旬至2月下旬期間，山上遍佈了野生吊鐘花及淡黃色的木姜子，最適合賞花。不過吊鐘花已被列為香港法定受保護植物之一，切勿採摘或拾走掉落地上的花朵。

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吊鐘是本地的原生植物，可長至3米高。葉呈粉紅色，老葉會轉為紅色；花蕾在頂端的大苞片內長出，呈心形；花冠一般呈朱紅或淡粉紅色，也有些近乎白色；約5至8朵一組聚生於頂，呈鐘狀，花瓣為5片，微外捲。

吊鐘花在新年常被用作年花擺設，可追溯至清代：當時廣州居民常以吊鐘作年花，除了因為其觀賞價值外，也因其由多顆花朵組成的傘形花序生於植株頂端，取其「狀元高中，多子多孫」之意。

1913年港英政府為杜絕吊鐘被砍伐的情況，立例禁止管有及販賣吊鐘，於1937年納入《林務規例》，禁止非法採摘野生吊鐘。

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記者：陳麗娜