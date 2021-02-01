【助養兒童】助養兒童照片連續兩年重複　捐款者：我覺得我俾人呃左

▲ 網民助養兒童懷疑被騙。

很多第三世界的小朋友每日都需要擔心三餐溫飽，不少熱心市民會因而透過機構助養兒童，希望可以改善到他們的生活，而機構亦會定期將助養的兒童照片透過電郵或郵件寄予助養者，讓助養者得知自己所助養的兒童生活如何。不過，近日有網民於社交平台貼出助養兒童的照片，除了發現照片有重複之餘，更發現前年相中人非同一個人，懷疑自己被騙。

▲ （社交平台截圖）

有網民日前於社交平台發貼文，張貼自己透過宣明會在埃塞俄比亞助養的一名兒童的照片，發現有兩年的照片是重複，懷疑自己被騙：

我係咪比（俾）人呃左好耐？一年先睇一次既（嘅）相，望一眼就唔會拎返出黎睇。尋日一拎出黎（嚟）睇，兩年既（嘅）相都一樣。

該名網民表示，助養兒童在16、17歲時，寄來的照片是同一張相，而2018年的照片可見已經長大了很多。然而，2019年的相片感覺得好像「細個好多」，覺得「完全唔係嗰個人嚟」。至於今年寄來的相片，更與2018年的一模一樣「衫、樹，連睇緊本書都係同一版，睇3年都未睇完！」，坦言覺得自己被騙，想中止助養兒童計劃，惟已過辦公時間。

我覺得我比（俾）人呃左，想打去cut又過左（咗）辦公時間。

香港世界宣明會發言人回覆TOPick查詢時承認有關事件，指前晚（30日）已知悉助養者的投訴，捐助服務部現正聯絡助養者跟進。發言人指出，宣明會香港辦事處於2018及2019年發出的電郵，邀請助養者填寫生日祝福給助養兒童，抱歉當時未有附上助養兒童的最新照片而令助養者所疑惑，至於2019年的兒童進度報告，則由宣明會埃塞俄比亞辦事處直接寄出。香港辦事處已就以上兩點，向埃塞俄比亞辦事處跟進助養兒童的近照及情況，如有消息將盡快通知助養者。

發言人表示，對於今次有關助養兒童的相片處理對助養者造成的混淆，謹衷心向助養者致歉，並會作出檢討，又指宣明會一向秉持審慎處理善款運用的原則，善用捐款者的一分一毫，逾9成籌得的善款均用於國際救援及社區發展的工作。

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記者：郭詩詩