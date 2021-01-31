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【新冠肺炎】今日新增53宗確診個案　44宗本地個案包括17宗源頭不明感染

社會 16:31 2021/01/31

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

今日新增53宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（31日）新增53宗確診個案，包括9宗輸入個案及44宗本地個案，其中17宗為源頭不明，其餘27宗與早前個案有關，另有20多宗初步確診，至今累計共10,453宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生下午見記者，交代最新疫情。

張竹君指出，今日其中兩宗源頭不明個案的患者居文苑街文苑樓，該大廈早前的污水樣本呈陽性，二人分別居不同單位。

今日再有大廈被納入強制檢測名單，包括元朗同益街市鉅發大廈1座及天水圍天恒邨恒樂樓。詳情即看：【下一頁】

此外，4個指定區域中再有7幢大廈有人染疫，包括旺角新填地街159號、紅磡寶其利街寶源大廈等。詳情即看：【下一頁】

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同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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記者：郭詩詩

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