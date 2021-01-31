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【雪櫃藏屍】48歲無業女憂母親離世後被迫遷　雪櫃藏屍10年業主收樓始揭發

親子 16:45 2021/01/31

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

日本一名無業婦人將母親屍體藏在雪櫃10年。

日本日前發生一宗駭人藏屍案，一名48歲無業婦人因擔心母親離世後被迫遷，將母親的屍體藏在家中雪櫃長達10年，直至最近婦人因欠租被業主收樓，清潔工上門打掃時才揭發案件。

綜合外媒報導，事件發生在東京葛飾區，一名清潔工人在本月27日打掃單位時，發現雪櫃藏有一具腐爛遺體，嚇得報警求助。警方搜證後，認為前租客、48歲無業婦人吉野由美嫌疑最大。經追查後，在千葉市某旅館找到該名婦人，她被捕後承認死者是其母親。

吉野由美供稱，10年前某天回家，發現母親倒在地上死亡。由於該單位以母親名義租住，她不想搬走，便買一個大雪櫃，將母親屍體藏在裏面。

直至今年1月中，她因欠租1年多被勒令搬走，業主收樓後安排清潔工打掃，始揭發事件。警方表示，遺體沒有表面傷痕，由於年代久遠，無法確定真正死亡時間和死因。案件有待進一步調查，吉野由美則涉嫌遺棄及藏匿遺體罪被捕。

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責任編輯︰王明芳

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