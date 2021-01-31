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【新冠肺炎】機場三跑工程群組再增4宗確診　累計共15人

社會 16:40 2021/01/31

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

（曾耀輝攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（31日）新增53宗確診個案，當中有9宗輸入個案及44宗本地個案，其中17宗為源頭不明，其餘27宗與早前個案有關，其中4宗屬機場三跑工程群組，累計共10, 453宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

機場興建三跑工程地盤再增4名工人確診，個案編輯：10418、10425、10450、10452，累計共15人感染，包括2名工人的家屬。

被問到機場三跑工程群組消息較遲公布，張竹君表示，很多個案涉及地盤工人，當發現確診個案時會即時叫承建商停工14日和清洗工地，並安排緊密接觸者進入檢疫中心，因為牽涉人數眾多，每日可能有數十宗，甚至過百宗，入面涉及眾多地盤，所以不會逐一公布。

張竹君補充，確診個案逗留時間長的地址已納入大廈名單入面，最初發現個案時已要求承建商停工清洗，而當發個案宗數多於10宗的時候已適時公布，並發出強制檢測令。

今日新增9宗輸入個案，張竹君指出，6名人士由印尼抵港，其中1名人士1月10日到港，第19日樣本病毒檢測呈陽性，其餘1月29日到港。其餘1名人士由菲律賓到港、1名由俄羅斯抵港；3人均在1月29日抵港。

旺角詩歌舞遊樂場市民強制檢測情況：

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同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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