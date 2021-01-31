【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL

▲ 梁雪湄當年在《陀槍師姐》飾演陳四喜。

《陀槍師姐2021》在周五（1月29日）的劇情講元祖角色陳三元（滕麗名飾）回憶與丈夫的程峰（魏俊傑飾）的過去，勾起不少觀眾對《陀槍師姐》系列的集體回憶。

其實講到陳三元，大家會想到她的丈夫程峰、好拍檔娥姐（關詠荷飾）、媽媽王二妹（朱咪咪飾）外，還有陳四喜（梁雪湄飾）、陳五福（姚樂怡飾）。

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▲ 現年43歲的梁雪湄仍保持驕人的身材。（取自IG）

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梁雪湄成旅遊KOL

當年被指貌似黎姿的梁雪湄，早已改行從商沒有再當演員，不過好同時成為旅遊KOL，不時上載旅遊照片，所以大家仍可以知道她的近況。

梁雪湄加入TVB第7期藝員進修班而加入行，同屆同學有劉愷威、陳展鵬、吳家樂、陳彥行等。

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電波少女成宅男女神

在1998年，TVB為迎戰亞洲電視的亞洲小姐競選，於是辦水上競技遊戲節目《超級電波少女大激鬥》迎戰，一班年青貌美、身材出眾的女藝人由此被組成「電波少女」，當中成員包括李思蓓、姚樂怡、汪琳、雷晴雯、梁佩盈、任港秀、翟佩雲、，以及梁雪湄，當時俘虜不少宅男。

梁雪湄最為人熟悉的劇集角色，正就是後來在《陀槍師姐》系列的陳四喜。不過在2009年演出《ID精英》後難開TVB，之後轉戰商界從事美容生意，後來更涉足飲食界投資冰室連鎖店。

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勤做美容及運動

現在仍未婚享受單身自由的梁雪湄因為喜歡旅行，於是透過社交平台分享旅遊心得，從其社交平台所見，她經常當「空中飛人」四處飛，當中她最愛泰國、峇里，只是現時因為疫情只好停下來。

從其旅遊照所見，現年43歲的她仍保養得很好，樣貌與淡出娛圈前沒太大變化，而在其IG分享所知，她去旅行都帶美容儀，保持容貌肌膚彈性。

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至於身材，仍然保持驕人的上圍外，亦沒有當年的baby fat，身段比以前更好。

而她就算去旅行，也抽時間去酒店的健身室，勤做運動應是她保持美好身段的關鍵。

同場加映：湯怡訪問