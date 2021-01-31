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【確診大廈】指定區域7大廈有住戶確診納強制檢測　涉旺角富景洋樓﹑紅磡機利士大廈等【內附名單】

社會 16:43 2021/01/31

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

旺角渡船街251至252號富景洋樓。（梁偉榮攝）

本港今日（31日）新增53宗新冠肺炎確診個案，9宗為輸入個案，本地病例佔44宗，當中17宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君匯報時公布，油尖旺﹑紅磡﹑深水埗區「指定區域」7幢大廈，每幢至少有一個單位的住戶確診，同座居民須進行強制檢測，包括：

  • 旺角新填地街159號（1個單位1人染疫）
  • 旺角渡船街251至252號富景洋樓（1個單位2人染疫）
  • 油麻地廟街165至167號（1個單位1人染疫）
  • 油麻地文昌街1至7號文蔚樓（1個單位住戶染疫）
  • 深水埗鴨寮街258號（1個單位住戶染疫）
  • 紅磡必嘉街67至69機利士大廈（1個單位1人確診）
  • 紅磡寶其利街寶源大廈（1個單位1人確診）

旺角富景洋樓屬「指定區域」內的大廈，因有住戶確診被列入強制檢測範圍，點擊圖片即睇：

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政府旺角詩歌舞遊樂場增設流動採樣站，點擊圖片即睇當區居民進行檢測情況：

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深水埗麗安邨麗平樓被政府納入強制檢測大廈，點擊圖片即睇居民採樣情況：

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記者：陳曉瑩

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