梁振英促全民強檢 「食藥怕苦打針怕痛香港會失救」
政治 16:28 2021/01/31
本港第四波疫情反覆，昨日錄得28宗確診個案，屬3個多星期以來新低，惟今日確診個案再飆升至53宗。全國政協副主席、前特首梁振英「獻計」，指想清零只有靠全民接種疫苗或全民檢測，惟要要做到「全民」，就要「強制」，他問港人，寧願強制接種疫苗，或是強制檢測？
梁振英今日在社交網站提到，失業率創新高，農曆年後恐出現倒閉潮和失業潮，他認為，要做到全城復工，並不再停工，需要達到疫情清零，而要做到清零，只有兩個選擇，全民接種疫苗，或全民檢測，若能兩者同做更好。
他指，小區強制性檢測，加上禁足就小區清零；特區強制檢測，加上檢測，就特區清零。他認為，小區特區，規模雖不同，但道理一樣，呼籲大家思考如何做到大規模檢測。
「食藥怕苦，打針怕痛，香港會失救。」他相信，越來越多香港人接受強制性全民檢測，因為沒有其他好辦法。又稱自己上個月在內地9個城市跑了兩星期，生活生意正常，直言「羡慕」。
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撰文 : 傅流螢