【人狗悲劇】好心夫婦收養流浪比特犬　6歲小主人慘遭活活咬死

▲ 好心夫婦收養流浪比特犬 6歲小主人慘遭活活咬死。

假如家中有小朋友，養寵物前一定要三思。美國一對夫婦早前收留了一隻被遺棄的比特犬，未料卻釀成悲劇，家中6歲的兒子竟慘遭活活咬死，目睹整個過程的兩人傷心欲絕，「只花了1秒，牠結束了我兒子的性命」。

綜合外媒報道，來自南卡羅萊納州的媽媽Victoria LaBar於Facebook發文，指早前收留了一隻被遺棄的比特犬，她打算把比特犬帶回家暫時照顧幾天，觀察牠和6歲兒子Cameron Hatfield的相處情況。

第一個星期的相處非常融洽，狗狗表現溫馴、乖巧，但不久悲劇就發生了，上周三（20日）下午，比特犬突然發惡，攻擊兒子Cameron，用力撕咬他的身體、四肢，夫婦二人立即上前驅趕，但也無法阻止悲劇發生 ，最終目睹愛兒被活活咬死。警方約在當日下午2時接報，抵達現場時男童已無生命跡象。

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夫婦二人傷心欲絕，事後Victoria於facebook直播講述事件經過，又發文表示，「我無法想像明天醒來，孩子已經不在了，這一切太不真實了」，又指一直都很喜歡比特犬，而當時事發突然，完全來不及阻止。

只花了1秒，牠就結束了我兒子的性命...

漢普頓動物控制局（Hampton County Animal Control）表示，已對該隻比特犬實施安樂死。他們呼籲家中有養寵物的家長，要留意寵物與小朋友的相處的情況，以免發生類似慘劇。

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責任編輯：羅嘉欣