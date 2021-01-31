港澳辦批評英國公然冒犯中國主權　中聯辦斥操弄BNO背信毀諾

▲ 中聯辦批評英方操弄BNO背信棄義，嚴重侵犯中國主權。（資料圖片）

英國向持有英國國民海外護照的港人，進一步放寬移民限制，今起接受網上申請。港澳辦指英方做法是想把大批港人變成其二等公民，是對中國主權的公然冒犯，呼籲英方不要錯打算盤。中聯辦亦批評英方操弄BNO背信棄義。

港澳辦今日發表聲明，指英方去年以來，違反國際關係基本準則，極力阻撓制定和實施港區國安法，圖謀失敗後，轉而在BNO問題上打歪主意，形容英方做法是赤裸裸的毀約行徑。

港澳辦續指，英方出爾反爾，大言不慚地自稱是爲了尊重與香港的歷史聯繫和友誼，公然美化其侵略歷史和殖民統治，形容是厚顏無恥的強盜邏輯，強調會保留進一步採取反制措施的權利。

中聯辦發言人今日發表談話，對英國政府公然違背國際承諾，為持有BNO港人提供所謂赴英居留和入籍路徑，表示強烈譴責和堅決反對。形容英方此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係準則。

發言人表示，對中央政府和特區政府在第一時間表達嚴正立場，並採取有力反制措施，表示堅決支持。認為英方背信毀諾，中國政府採取反制措施，完全是對等反應和正當回擊，強調中國政府立法維護國家安全和香港社會穩定，具有不容置疑的合法性、正當性和必要性。

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記者：林曉君