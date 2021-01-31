林鄭月娥夥駱惠寧等到訪警務處慰問警員　警方超級電腦已識別逾2.8萬名接觸者

▲ 行政長官林鄭月娥。

行政長官林鄭月娥今午（31日）到訪警務處，了解警隊的近況，並與早前在處理違法暴力事件時受傷的警務人員見面，表達慰問。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任駱惠寧一同慰問，副主任楊建平和警務聯絡部部長陳楓亦有參與。



林鄭月娥在保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強陪同下，先後探訪灣仔警察總部和尖沙咀警署，與共百多位警務人員會面，慰問多名在處理違法暴力事件時受傷的人員。她表示警員在過去一年，無論是在止暴制亂或防抗疫情方面，都做了大量工作，值得充分肯定；尤其是在《香港國安法》實施以來，警隊更肩負維護國家安全的重大責任，使命光榮。對多位執行維護國家安全任務的警隊同事受到美國政府無理的制裁，林鄭月娥轉達了國家主席習近平在她上周述職期間對同事的親切關懷。



至於在防控新冠肺炎疫情方面，警方利用「重大事件調查及災難支援系統」(俗稱超級電腦)協助衞生署衞生防護中心追蹤緊密接觸者。林鄭月娥一行到訪了有關辦公室，獲悉該系統至今已協助調查了65個個案或群組，並識別超過2.8萬名接觸者。為配合近日在各區進行的「受限區域強檢」行動，警務處各警區也動員了大量人手協助。

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責任編輯：蘇文軒