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【青年移民】研究發現29%青年打算移民　基於國安法實施和對政府管治失望

社會 18:58 2021/01/31

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研究發現兩成九人打算移民基於國安法實施和對政府管治表現失望。（青協提供）

有研究青年事務的機構今日（31日）公布有關青年移民的研究報告。結果顯示，525名受訪青年中，約兩成九（150人）表示打算移民或移居外地，逾七成一受訪青年認為，特區政府不重視本地青年留港發展，機構指結果顯示特區政府管治方面的不足，建議當局掌握和吸納青年對香港的期許，凝聚青年。

香港青協青年研究中心成立的「青年創研庫」，於去年12月8日至13日期間，訪問了525名18至34歲青年。

調查發現，在打算移民的150人中，原因首3項分別為《港區國安法》的施行、特區政府管治令人失望，以及認為社會撕裂嚴重等社會因素，佔50.7%、49.3%和31.3%；當中28人預計於一年半內移民。至於沒有移民打算的344人，留港原因首三項分別為香港社會生活方便、治安良好，以及認為本港仍有發展機會，佔45.1%、29.4%和17.7%。

調查亦指出，近四成三受訪青年對香港未來不抱希望，有逾八成六的打算移民者（129人）抱此想法尤甚。

有青年指出，當局沒有從根源全面理解年輕一代的需要和問題背後的成因等，認為當局須認清和針對青年在港發展的障礙，讓他們能夠扎根於這城市。

亦有學者認為，香港社會缺乏值得年輕一代留下來等待或努力的目標，不排除成為部分青年選擇離開的推力。

青年創研庫成員梁穎雯指，社會深層次矛盾仍然未妥善解決，進一步凸顯特區政府管治方面的不足，而市民對香港前景的擔憂亦再次出現，新一輪移民跡象浮現。反映市民對前景缺乏信心和有憂慮，當中涉及到政府的管治表現，值得特區政府正視。

她建議當局開展香港願景建立行動，收集青年對未來10年香港發展的關注和目標，讓施政者及各界能夠掌握和吸納青年對香港的期許，凝聚動力，讓青年共同創建他們的未來。

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責任編輯：陳麗娜

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