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【麗港城封區檢測】藍田麗港城第5及7座突襲式封區　料明日早上7時完成強制檢測【不斷更新】

社會 20:17 2021/01/31

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政府「突襲式」封鎖麗港城第5及7座，進行強制檢測行動。

政府今日（31日）晚上7時「突襲式」封鎖麗港城第5及7座，進行強制檢測行動，料明日（2月1日）早上7時完成行動，期間受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

20:00

大批穿上防護裝備的人員抵達麗港城，展開封區強制檢測工作，現場有警員駐守，檢測承辦商於附近設置流動採樣站。

點擊圖片即睇麗港城第5及7座封區檢測情況：

    點擊圖片放大
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19:00

政府解釋，早前已就麗港城第5座及第7座發出強制檢測公告，然而小區內感染情況持續嚴峻，由今年1月18日至1月29日，第5座及第7座共錄得15宗確診個案。根據記錄，其中10宗個案來自第5座，5宗屬第7座。此外，第5座另有2名保安員早前均染疫。

政府指，衞生防護中心早前已撤離部分麗港城第5座的居民到檢疫中心，情況令不少附近居民擔心，經過風險評估後，當局認為有需要就麗港城第5座及第7座作出限制與檢測宣告及強制檢測公告，確認有關範圍內所有人士已接受強制檢測，截斷區內的傳播鏈，並藉此消除區內居民疑慮。

政府說，麗港城第5座及第7座的人士如在前日（29日）至今日（31日）期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

任何於前日（29日）至今日（31日）期間曾身處麗港城第5座及第7座內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在封區範圍內，亦須在列明的時限前接受強制檢測。

政府將設臨時採樣站，並要求受檢人士明日（1日）凌晨2時前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

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記者：陳曉瑩

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