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【不斷更新】旺角東站晚上約7時有人跳軌後頭部受傷　正進入月台的列車即時停車

社會 20:11 2021/01/31

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【21:32】港鐵交代指，今日晚上大約7時15分，閉路電視片段顯示，一名男乘客進入東鐵綫旺角東站往上水方向的路軌範圍，自行跳入路軌範圍，當時一列正進入月台的列車即時停車。同時，車站職員亦按動月台緊急制，防止有其他列車進入車站。車站職員即時通知車務控制中心報警及通知消防，並協助該名男乘客返回月台，他頭部受傷；至晚上約8時03分，事件處理好。東鐵綫列車服務陸續回復正常。

港鐵續指，處理事件期間，東鐵綫列車服務需要作出調整:

  • 紅磡站至九龍塘站來回方向服務暫停
  • 來往九龍塘站至上水站列車服務維持每8分鐘一班
  • 公司安排免費接駁巴士來往紅磡站及九龍塘站(不停旺角東站)，接載受影響乘客

【20:03】港鐵指，事件已經處理好，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

【19:43】現時紅磡站至九龍塘站來回方向服務暫停，現時來往九龍塘站至上水站列車服務每8分鐘一班。

晚上7時許，港鐵表示，東鐵線旺角東站有人進入路軌範圍，紅磡站至旺角東站來回方向服務暫停。據知一名男子在旺角東站月台上，墮落路軌範圍。

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責任編輯：蘇文軒

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