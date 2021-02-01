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疫情下慎防飲酒過度　香港控酒聯盟倡制訂措施減少酒精禍害

社會 08:00 2021/02/01

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聯盟憂慮女性飲酒愈趨普遍。(資料圖片)

疫情下全球包括香港飲用酒精人數急升，香港控酒聯盟指，有研究發現疫情流傳錯誤資訊，加劇飲酒情況，促請各國政府須制定切實及可量度成效的措施，控制飲用酒精以保障公眾健康。

香港醫學雜誌總編輯黃至生表示，聯盟引用港大一項調查指，去年4月政府禁止酒吧營業期間，訪問1501人，其中722名有飲酒習慣的港人，6成人未有改變飲酒習慣，亦有5.8%人飲酒情況上升，反映不少人仍保持甚至增加飲酒量，與世界各地情況相若，當中更發現一些錯誤資訊流傳，例如誤以為「飲酒可殺滅新冠病毒」，尤以男性、年輕人及高學歷人士容易接收錯資訊。

港大公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶指，酒精不可殺死新冠病毒，不可殺死吸入的病毒，也不能增強身體對病毒的免疫力和抵抗力。他強調，酒精對身體的每一個器官均有短期及長期影響，不存在安全飲用量，「飲一啖都對身體造成損害」。

香港控酒聯盟義務秘書程卓端表示，特別憂慮學生及女性飲酒近年持續增加的情況，因女性較男性更易受到酒精的影響，女性身體吸收酒精及稀釋酒精能力不及男性，因此傷害較深；而且酒精亦對青少年期腦部構成長遠傷害。

香港控酒聯盟召集人麥倩屏呼籲，政府、醫療組織等應加大力度，向公眾教育與酒精有關的危害，以保護兒童和年輕人等風險最高的群體，建議政府參考世衞「SAFER倡議」，調高酒精價格、限制各種形式的酒精廣告；又認為世衞應採取具體步驟，以《世衞組織煙草控制框架公約》為藍本，制定一項全球控酒的律法。

香港控酒聯盟呼籲政府、醫療組織等應加大力度，向公眾教育與酒精有關的危害。(受訪者提供)

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記者：蘇文軒

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