【臨時醫院】花4個月完成工程料2月準備好　設液態氧氣缸可供氧5至8日【附圖輯】

▲ 臨時醫院命名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」，移交醫院管理局。（取自發展局局長黃偉綸網誌）

新冠肺炎疫情加重醫療系統負擔，由中央協助港府於亞洲國際博覽館旁建造建造的臨時醫院，已命名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」，料本月投入運作。發展局局長黃偉綸的網誌進一步透露該感染控制中心「內部乾坤」，原來設有一座液態氧氣缸，容量達1.1萬公升，可連續5至8日供應氧氣。

黃偉綸在網誌指，一般醫院需3至4年才能建成，但該感染控制中心只花4個月便完成，料2月準備好，規模與現時一般醫院沒有分別，並按香港永久建築的標準設計和建造。

網誌亦引述建築署工程策劃總監梁健德表示，醫院佔地約3萬平方米，設有6座兩層高的病房大樓，共提供816張負氣壓病床及864張病床，每層還設有兩個護士站。院內亦設有一座醫療中心，包括藥房和實驗室可提供核酸測試服務，及一座能源中心和其他醫療配套設施，包括一座液態氧氣缸，容量達1.1萬公升，可連續5至8日供應氧氣。

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「醫患分隔」布局 減感染風險

梁又指，醫院整體布局採取「醫患分隔」，以減低感染風險，即是把6座大樓中央通道的位置預留作輸送清潔物資和醫護人員的進出，而醫療廢物則會沿外圍通道送走。另外，每間病房均按照標準負壓隔離病房規格來建造，例如病房入口設有前室作為緩衝區，病房外的氣壓經前室到病房時逐步降低，以單向氣流阻隔病毒傳播。

梁解釋，建築團隊採用組裝合成建築技術，把醫院分成多個單元（俗稱「盒仔」），以病房為例，每間由3個「盒仔」組成，而「盒仔」在內地廠房預製，並完成內部裝修、配件裝置組裝工序，包括通過氣密測試等，然後才送抵工地裝嵌，大大減省工地勞工及縮短施工時間，有助質量控制、加快完成驗收程序及提升工地安全。

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記者：鄧凱文