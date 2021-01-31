【確診大廈】油尖旺區單日錄8宗個案全港最多　涉福和大樓、文苑樓、華寶大廈等【內附名單】

▲ 油尖旺區單日錄8宗個案全港最多。(經濟日報資料圖片)

本地新冠肺炎疫情持續，今日（31日）新增53宗確診個案，包括9宗輸入個案及44宗本地個案，其中17宗為源頭不明，其餘27宗與早前個案有關，另有20多宗初步確診，至今累計共10,453宗病例。

衞生防護中心晚上交代44名確診患者居住地址，油尖旺區單日錄8宗個案為全港最多：

港島區(3)

東區(1)

柴灣宏德居德壽樓

南區(1)

大潭皇府灣

灣仔區(1)

灣仔美麗邨東座

九龍區

九龍城區(6)

土瓜灣定安大廈D座

紅磡家維邨家義樓

何文田何文田邨綺文樓

紅磡家維邨家廉樓

紅磡機利士大廈

紅磡寶源大廈

油尖旺區(8)

大角咀福和大樓A座

油麻地文苑樓(2宗)

油麻地新填地街159號

尖沙咀緬甸大廈

尖沙咀華寶大廈B座

油麻地廟街167號

油麻地文蔚樓

深水埗區(3)

深水埗鴨寮街258號

深水埗荔枝角道83號

深水埗大南街74號

黃大仙區(1)

黃大仙黃大仙上邨啟善樓

觀塘區(5)

茶果嶺麗港城1座

藍田平田邨平誠樓

牛池灣彩輝邨彩葉樓

牛頭角樂華南邨展華樓(2宗)

新界區

元朗區(7)

元朗屏山白花村

元朗恆運樓

天水圍天恩邨恩澤樓

元朗鉅發大廈1座

天水圍天恒邨恒樂樓

元朗強昇花園(2宗)

屯門區(1)

屯門豐景園1座

荃灣區(4)

荃灣梨木樹邨桃樹樓

荃灣綠楊新邨R座(3宗)

酒店(1)

馬頭圍富薈馬頭圍酒店

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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責任編輯：洪芷晴