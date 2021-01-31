  • 19°C
香港時間 : 2021131日 (週日) 23:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】油尖旺區單日錄8宗個案全港最多　涉福和大樓、文苑樓、華寶大廈等【內附名單】

社會 22:24 2021/01/31

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

油尖旺區單日錄8宗個案全港最多。(經濟日報資料圖片)

本地新冠肺炎疫情持續，今日（31日）新增53宗確診個案，包括9宗輸入個案及44宗本地個案，其中17宗為源頭不明，其餘27宗與早前個案有關，另有20多宗初步確診，至今累計共10,453宗病例。

衞生防護中心晚上交代44名確診患者居住地址，油尖旺區單日錄8宗個案為全港最多：

港島區(3)

東區(1)

  • 柴灣宏德居德壽樓

南區(1)

  • 大潭皇府灣

灣仔區(1)

  • 灣仔美麗邨東座

 

九龍區

九龍城區(6)

  • 土瓜灣定安大廈D座
  • 紅磡家維邨家義樓
  • 何文田何文田邨綺文樓
  • 紅磡家維邨家廉樓
  • 紅磡機利士大廈
  • 紅磡寶源大廈

油尖旺區(8)

  • 大角咀福和大樓A座
  • 油麻地文苑樓(2宗)
  • 油麻地新填地街159號
  • 尖沙咀緬甸大廈
  • 尖沙咀華寶大廈B座
  • 油麻地廟街167號
  • 油麻地文蔚樓

深水埗區(3)

  • 深水埗鴨寮街258號
  • 深水埗荔枝角道83號
  • 深水埗大南街74號

黃大仙區(1)

  • 黃大仙黃大仙上邨啟善樓

觀塘區(5)

  • 茶果嶺麗港城1座
  • 藍田平田邨平誠樓
  • 牛池灣彩輝邨彩葉樓
  • 牛頭角樂華南邨展華樓(2宗)

 

新界區

元朗區(7)

  • 元朗屏山白花村
  • 元朗恆運樓
  • 天水圍天恩邨恩澤樓
  • 元朗鉅發大廈1座
  • 天水圍天恒邨恒樂樓
  • 元朗強昇花園(2宗)

屯門區(1)

  • 屯門豐景園1座

荃灣區(4)

  • 荃灣梨木樹邨桃樹樓
  • 荃灣綠楊新邨R座(3宗)

酒店(1)

  • 馬頭圍富薈馬頭圍酒店

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴

元朗 衞生防護中心 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【陀槍師姐2021】陳三元17年後對丈夫之死釋懷 　滕麗名獨腳戲騷演技感動觀眾
14:23 2021/01/30
【陀槍師姐2021】陳三元17年後對丈夫之死釋懷 　滕麗名獨腳戲騷演技感動觀眾
【變臉疑雲】岑麗香索爆靚媽樣貌持續進化　香香由單眼皮激變圓渾大眼
17:13 2021/01/30
【變臉疑雲】岑麗香索爆靚媽樣貌持續進化　香香由單眼皮激變圓渾大眼
【名牌真相】百厭雪橇犬咬爛Chanel銀包　女狗主驚揭名牌內裡用料真相
17:26 2021/01/30
【名牌真相】百厭雪橇犬咬爛Chanel銀包　女狗主驚揭名牌內裡用料真相