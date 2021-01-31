【確診大廈】油尖旺區單日錄8宗個案全港最多 涉福和大樓、文苑樓、華寶大廈等【內附名單】
社會 22:24 2021/01/31
本地新冠肺炎疫情持續，今日（31日）新增53宗確診個案，包括9宗輸入個案及44宗本地個案，其中17宗為源頭不明，其餘27宗與早前個案有關，另有20多宗初步確診，至今累計共10,453宗病例。
衞生防護中心晚上交代44名確診患者居住地址，油尖旺區單日錄8宗個案為全港最多：
港島區(3)
東區(1)
- 柴灣宏德居德壽樓
南區(1)
- 大潭皇府灣
灣仔區(1)
- 灣仔美麗邨東座
九龍區
九龍城區(6)
- 土瓜灣定安大廈D座
- 紅磡家維邨家義樓
- 何文田何文田邨綺文樓
- 紅磡家維邨家廉樓
- 紅磡機利士大廈
- 紅磡寶源大廈
油尖旺區(8)
- 大角咀福和大樓A座
- 油麻地文苑樓(2宗)
- 油麻地新填地街159號
- 尖沙咀緬甸大廈
- 尖沙咀華寶大廈B座
- 油麻地廟街167號
- 油麻地文蔚樓
深水埗區(3)
- 深水埗鴨寮街258號
- 深水埗荔枝角道83號
- 深水埗大南街74號
黃大仙區(1)
- 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
觀塘區(5)
- 茶果嶺麗港城1座
- 藍田平田邨平誠樓
- 牛池灣彩輝邨彩葉樓
- 牛頭角樂華南邨展華樓(2宗)
新界區
元朗區(7)
- 元朗屏山白花村
- 元朗恆運樓
- 天水圍天恩邨恩澤樓
- 元朗鉅發大廈1座
- 天水圍天恒邨恒樂樓
- 元朗強昇花園(2宗)
屯門區(1)
- 屯門豐景園1座
荃灣區(4)
- 荃灣梨木樹邨桃樹樓
- 荃灣綠楊新邨R座(3宗)
酒店(1)
- 馬頭圍富薈馬頭圍酒店
同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：
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責任編輯：洪芷晴