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警方拘7名非華裔男子被捕　涉360萬元比特幣行劫案

社會 22:41 2021/01/31

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本月初柴灣發生一宗Bitcoin搶劫案，警方調查後，至昨日在九龍新界多處地方以涉嫌行劫拘捕7名非華裔男子，年齡介乎21至46歲。(黃傑偉攝)

本月初柴灣發生一宗Bitcoin搶劫案，一名37歲男子聲稱與人交易Bitcoin時被人打劫，搶走約360萬現金，貨銀兩失，警方調查後，至昨日在九龍新界多處地方以涉嫌行劫拘捕7名非華裔男子，年齡介乎21至46歲，國籍分別為埃及和巴基斯坦，其中主腦為埃及藉報稱商人男子，其餘被捕人報稱學生及司機，警方指案件仍在調查中不排除會有更多受害人。

警方表示，一名37歲姓李的Bitcoin賣家於去年3月在網上交易平台認識一名南亞裔男子，並在3月至12月期間成功與對方完成5至6次交易，獲得10多萬現金。至今年初，該名南亞裔男子向事主介紹另一名南亞同鄉，並聲稱有意與事主購買更多Bitcoin。至1月3日，事主應邀與該名南亞裔男子在北角交易，其間登上豪華房車並在車內進行Bitcoin交易，成功獲取100萬現金，涉事的兩名南亞裔男子要求翌日再進行Bitcoin交易，事主不虞有詐表示同意。

至1月4日，事主再與兩名南亞裔男子在車上交易，並獲得360萬現金，惟事主數錢之際，兩名南亞裔男子以安全理由，籍詞駛至柴灣大潭道一偏僻位置繼續交易。當房車抵達山翠苑避車處附近，事主亦完成點算，並透過手機將Bitcoin轉賬予兩人，另一輛私家車突然駛至，三名陌生南亞漢落車，將車主拖離房車，搶走他手上的360萬現金。其後兩車絕塵而去，事主手腳擦傷步行落山，向巡警求助，案件交由東區重案組接手調查。

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記者：黃傑偉

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