【麗港城封區檢測】居民贊成反對意見參半　有居民指會儲糧防封樓或考慮暫時遷出

▲ 居於第14座的李小姐表示雖然封樓檢測對居民造成不便，但贊成可打擊傳播鏈。（黃傑偉攝）

港府今日（31日）晚上7時「突襲式」封鎖麗港城第5及7座，進行強制檢測行動，料明日（2月1日）早上7時完成行動。TOPick記者晚上約9時所見，已有數十名居民排隊做檢測。有居民指會儲糧以防封樓，亦會考慮暫時遷出。

【麗港城封區檢測】藍田麗港城第5及7座突襲式封區 料明日早上7時完成強制檢測【不斷更新】

居第7座的周先生指，雖然有個案但不太擔心，因自己做足防範措施，強調會儲糧以防封樓，亦會考慮暫時遷出，對封樓檢測表示贊成，因越早做可越早阻止疫情擴散。

▲ 居第7座的周先生強調會儲糧防封樓，亦會考慮暫時遷出。（黃傑偉攝）

居第38座的陳先生亦指對疫情不太擔心，因自己做足防疫措施，覺得封樓對居民做成滋擾，像對有做測試居民懲罰，但成效又不見顯著。

▲ 居第7座的周先生指，雖然有個案但不太擔心，因自己做足防範措施，強調會儲糧以防封樓，亦會考慮暫時遷出。（黃傑偉攝）

從事網購業，居於第14座的李小姐表示對屋苑內有疫情個案感到擔心，「自己回家也會兜路行」，又指雖然封樓檢測對居民造成不便，但贊成可打擊傳播鏈， 希望居民為己為人做檢測以求安心。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉