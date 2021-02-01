【良性前列腺肥大】中大醫學院推微創手術「前列線動脈栓塞術」　有病患形容術後如重生

▲ 中大醫學院影像及介入放射學系系主任余俊豪(左)。(程志遠攝)

良性前列腺肥大常影響中年或以上男士，中大醫學院2014年起研究以微創的「前列腺動脈栓塞術」為病人治療，較傳統手術創傷性低，且大大降低出現性功能障礙的風險。有病人曾因此病「經常尿急、睡覺最少要起床3至4次去廁所」，惟諱疾忌醫，問題多年未有改善，導致不敢外出，經接受手術後，兩周後症狀已完全減退，形容「好像重生一樣」。

據衞生署資料，本港60歲以上男性，逾半患有良性前列腺肥大症。中大醫學院影像及介入放射學系系主任余俊豪解釋，該病由前列腺組織非癌症增生引致，因不斷增生會堵塞尿道，嚴重或會急性及長期尿瀦留，甚至引致腎衰竭，公院每年有逾3,000名患者須以手術治療。

他指，良性前列腺增生嚴重會致小便不暢順、尿道梗阻及小便不清等徵狀，惡化更需要做手術。傳統常用手術為「經尿道前列腺電割術」，通過刮除增生組織擴大尿道緩解症狀，惟病人須全身麻醉，過程會造成傷口易出血，甚至造成性功能障礙的後遺症。

該院2014年起研究為病人以微創方式進行「前列線動脈栓塞術」，患者僅需局部麻醉，醫生會以特製微球堵塞前列腺微血管，令組織缺血性壞死及萎縮，紓緩堵塞問題。余俊豪表示，院方於2015至2018年期間招募82名有相關症狀的患者接受該手術，結果逾8成患者術後效果良好，症狀得到大大改善。

▲ 69歲的譚先生。(程志遠攝)

現年69歲的譚先生是參加者之一，其於2000年起小便有困難，惟一直無求醫：「整天感到尿急，睡覺最少要起身3至4次去廁所，尤其飲啤酒後，如果在街要經常找廁所，好困擾，試過一次在街忍不住，真的好失禮，男人好棹忌這回事，所以我不敢出街，亦不敢跟人提起，好影響生活」。直到2017年時，他在家中小便時「完全屙不到」：「在廁所將近一小時，出盡力仍『谷住』，難以形容地辛苦，真的驚到好緊要」。

他其後被送往威爾斯醫院，並參加研究計劃，同年11月接受「前列腺動脈栓塞術」治療：「無痛楚，留院2晚已可自行出院，兩星期後症狀已完全減退，好像重生一般，可隨時行山、跑步」。

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記者：洪芷晴