【曾浩輝專訪】稱衞生防護中心鞠躬盡瘁卻仍引來批評　形容新冠肺炎較沙士豬流感「難搞好多」

▲ 曾浩輝大讚衞生署及防護中心前同事專業「硬淨」，抗疫良久也沒有崩潰，均是死心塌地為市民抗疫，卻仍引來批評（林宇翔攝）

本港抗疫一年，新冠肺炎疫情受控仍遲遲未見終點，曾查出沙士源頭、熬過09年豬流感大流行，衞生防護中心前總監曾浩輝2012年在事業高峰時突提早退休，至今8年，去年終因疫情「出山」襄助，與處理豬流感的班底再度並肩作戰。他形容新冠肺炎疫情為時較沙士長，亦不似豬流感接種疫苗就可以，要打「這場仗」更難更複雜。

曾浩輝大讚衞生署及防護中心前同事專業「硬淨」，抗疫良久也沒有崩潰，均是死心塌地為市民抗疫，卻仍引來批評，盼疫苗可為疫情帶來轉機。

90年代初從港大醫學院畢業2年，曾浩輝就投身衞生署工作，2003年沙士來襲，時任衞生署社會醫學顧問醫生的他聯同團隊，查出沙士播毒源頭是京華酒店(位於油麻地的九龍維景酒店前身)；沙士過後，衞生防護中心在翌年成立，曾浩輝2007年擢升為中心總監，2年後再遇上H1N1新型流感(豬流感)橫行，港府首引用第599章緊急法例，圍封灣仔維景酒店。

2020年又逢新冠肺炎疫症大流行，肆虐一年，本港至今已逾1萬人感染，同時奪去180多條人命。2012年，曾浩輝當年正值事業高峰，更被視為官場明日之星，卻突宣布在45歲黃金年齡「裸辭」提早退休，至今8年，至去年「出山」，擔任港府疫苗顧問及接種計劃專責小組成員，不時於走訪不同傳媒，向公眾解釋新冠疫苗。

曾浩輝接受專訪時笑言「出山」皆因「有人找我而已」，認為或許有處理豬流感經驗，可協助為新冠疫苗作推廣宣傳：

不只是我，(醫管局前行政總裁)梁栢賢都被我拉了落水。

事實上，今次港府疫苗顧問及新冠疫苗接種計劃專責小組，除曾浩輝、梁栢賢外，亦有港大醫學院院長梁卓偉，都是當年處理豬流感的班底。

在沙士及豬流感大流行時「打過仗」，曾浩輝形容新冠肺炎「難搞好多」，豬流感與流感相若：「大概可知發展軌跡如何，不能完全截斷傳播，但可透過接種疫苗來處理」；同屬冠狀病毒的沙士，疫情歷時短、受影響地區亦不是太多！「都是搞幾個月而已。」

新冠病毒卻是介乎沙士與豬流感之間，曾浩輝解釋，豬流感仍可靠疫苗處理，現時新冠疫苗是一個重要方法，惟未有疫苗可接種前，仍需將患者及緊密接觸者檢疫隔離，以制止病毒傳播，令社區內疫情不要失控，加上確診個案遠較沙士多，要處理的事變相就更多。

曾浩輝續指，就如檢疫隔離設施和醫院隔離病床，當年沙士只有鯉魚門及西貢兩個隔離營，現在有竹篙灣檢疫中心，就連酒店都用上，法例規管亦如是：

(沙士)當時都沒有設一條新法例，現在有一條法例之餘，更有好多附屬法例，如限聚令、強制檢疫等，這些沙士時都沒有的，規模、處理複雜性都高很多。

沙士和豬流感時都有430記者會(下午4時半定時召開)，但時間均僅以月計；事隔10多年後，430記者會因新冠肺炎再現，為時至今已一年，雖間中或因本地零感染未有召開，惟有430記者會的日子，衞生防護中心傳染病處主任張竹君可算是從不缺席，曾浩輝過去亦大讚「值101分」，形容張竹君非常能幹及負責任。

叫曾浩輝評價過去一年衞生防護中心抗疫成績，他笑言自己任職防護中心多年：「都有感情，不會有一個中立答案」，形容前同事「瞓晒身去做」，處理疫情從不違背科學原則，堪稱「鞠躬盡瘁」；即使面對市民抨擊抗疫不足，亦願意接受社會批評及意見，為市民「死心塌地」抗疫，如同打工仔與上司的關係，做得多好亦會有批評。他說：

不少打工仔都是老細叫你做一件事，你死心塌地去覺得已做得最好，老細看完話彈回頭由頭做過，這個老細可能是市民或傳媒，(前同事)可能有時覺得自己已做得很好，但市民總會有一些『窿窿罅罅』批評，但不要緊，老細有要求就去做，做到好為止，精神都是差不多，顧客老細總會有批評。

問到可會擔心衞生署的前同事有崩潰的一刻？曾浩輝認同一眾前同事抗疫「捱了好久」，「心痛」他們長時間專注抗疫，壓力也需要舒緩，但深信他們專業、「好硬淨」，懂得如何處理疫情，更言「不要看輕張竹君」：

都不只是張竹君，整個政府、醫管局，大家都盼望何時完結這場疫症，所以希望有疫苗會是轉機，不會說百分百靠佢，但都是一個很重要的武器。

已退休8年的曾浩輝本過着逍遙自在的第二人生，不過被「突襲式」疫情及防疫措施打亂一切生活節奏，詳請請看：【下一頁】

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記者：陳正怡、鄧凱文、伍瑋瑋