【曾浩輝專訪】疫情下減聚餐花更多時間陪家人　自嘲「已過最佳使用期」不會再上抗疫前線

▲ 相比個人得失，曾浩輝盼疫情快退，主因是關注老人院舍中長者的身心健康（林宇翔攝）

新冠肺炎折磨港人逾年，有一種疲勞為「抗疫疲勞」。同樣困在香港的前衞生防護中心總監曾浩輝向本報記者笑言，疫情雖奪走與友人聚餐的時光，令「肚腩都跌了兩磅」，但相信港人亦能藉此反思生活態度︰「香港人過去都是勞勞碌碌，疫情下反而多了時間陪家人」；年屆50的他又形容自己「已過最佳使用期」， 不會再走上抗疫前線。

已退休8年的曾浩輝本過着逍遙自在的第二人生︰「不時有些計劃去旅行，或者約朋友做義工或其他事務」，又透露疫情前每周大約有3至4晚會與友人聚餐，不過被「突襲式」疫情及防疫措施打亂一切生活節奏，他無奈指︰

宜家無法同朋友吃飯，自然肚腩跌了兩磅，又不能打波，心肺功能又差些。

除了直接影響，曾浩輝亦提到疫情為他帶來「個人的沉思」，改變了他對生活的看法︰

香港人過去都是勞勞碌碌，出去搵銀，甚麼都急急快快去做，但現在這個疫情，無得話快，很多事可能要在家做，反而多了時間陪家人。

相比個人得失，他盼疫情快退，主因是關注老人院舍中長者的身心健康︰「我是比較擔心院舍的老人家，如不能同家人面對面，因人性的接觸對老人家都幾重要，希望可以方便他們與親人有一個physical contact（身體接觸）。」

近日「出山」擔任港府疫苗顧問專家委員會成員，替港人閱讀艱澀文獻、為新冠疫苗作把關的曾浩輝強調，自己並非走在抗疫前線，笑言自己「已過最佳使用期」，無法再如衞生防護中心傳染病處主任張竹君般，或港大微生物學系講座教授袁國勇「到處睇渠」，只是

義無反顧出來幫幫手。

曾浩輝大讚衞生署及防護中心前同事專業「硬淨」，抗疫良久也沒有崩潰，均是死心塌地為市民抗疫，卻仍引來批評，詳請請看：【下一頁】

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記者：鄧凱文、陳正怡