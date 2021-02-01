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【新冠肺炎】新增7間食肆曾有確診者到訪　包括HYC Bar & Lounge、莊士倫敦廣場KFC

健康 10:06 2021/02/01

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新增7間食肆曾有確診者到訪，包括HYC Bar & Lounge、莊士倫敦廣場KFC。

本地新冠肺炎疫情反覆，昨日（1月31日）新增53宗確診個案，包括9宗輸入個案及44宗本地個案，其中17宗為源頭不明，其餘27宗與早前個案有關，另有20多宗初步確診，至今累計共10,453宗病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增7間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 中西區 翡翠中心 鐵牛台灣牛肉麵 （27/01/2021 #10402）
  • 油尖旺 銀座 38 HYC Bar & Lounge （27/01/2021 #10351, #10420）
  • 九龍城 明安街 25 號 紅磡冰室 （28/01/2021 #10441）
  • 北區 彩園廣場 譽小館 （29/01/2021 #10441）
  • 油尖旺 英龍商業大廈 麥當勞 （29/01/2021 #10453）
  • 九龍城 紅磡廣場 富華燒臘飯店 （30/01/2021 #10441）
  • 油尖旺 莊士倫敦廣場 肯德基 （30/01/2021 #10453）

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責任編輯：羅嘉欣

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