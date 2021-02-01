【舊愛結婚了】醫生舊愛Martin低調行婚禮　馮盈盈桃花運旺不愁寂寞

▲ 醫生舊愛Martin低調行禮，馮盈盈不愁桃花專注工作。

馮盈盈的舊愛醫生Martin與有「翻版徐子淇」之稱的女友黃潁妍（Ashley），於前日在愉景灣酒店低調舉行婚禮。二人相戀不足一年便決定付托終身，而與Martin因了解而分開的馮盈盈亦不愁寂寞，最近桃花不斷，工作亦接踵而來。

鍾文浩（Martin）雖與馮盈盈結束了四年感情已經一年，但其感情現況仍然受到大眾關注。於今年初網上流出一張Martin與新歡Ashley的婚照，並透露二人將於一月底成婚。隨後爆出Ashley曾以黃穎妍之名，與前度男友投考TVB藝員訓練班，可惜失敗而回，繼續其空姐工作。

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▲ 今年年初流出Martin與Ashley的婚照。（網上圖片）

今日有傳媒報導，原來於前日（1月30日）Martin與Ashley於愉景灣酒店舉行簡單婚禮，儀式於下午舉行，由於疫情關係，現場約得十數名賓客出席，大多都是雙方的家長及親人。

據知穿上低胸婚紗的Ashley大騷兩吋事業線，與Martin舉行簡單的簽紙和交換戒指儀式，事後二人應賓客要求親嘴，一對新人笑容滿臉、幸福滿瀉。

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現場的佈置以古典味道的粉色的鮮花點綴，喜帖及招待處見到有二人英文名字母「AM」的設計標誌。

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19年跟盈盈分手

Martin於去年十月在社交網站發放與Ashley的合照，當時在照片配上陳奕迅名曲《幸福摩天輪》歌詞「人間的跌盪，默默迎送」，及後再貼二人同看日落的照片公開戀情，不出數月已經決定步入禮堂。

而本任職空姐的Ashley據悉已辭職，未知二人是否如外界猜測，一切如此急進是因為奉子成婚。

▲ 去年十月宣佈戀情。（instagram圖片）

馮盈盈亦不愁寂寞，早前被指與大隻主播鄭衍峰分手後，又被爆出與大鴻輝興業地產的執行董事曹展康撐枱腳，桃花旺盛。而工作滿檔的她未被舊愛結婚的消息影響，昨日則忙於於慈善節目的主持工作。

同場加映：麥美恩訪問

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