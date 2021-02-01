【新婚放閃】朱慧敏成人妻首度夫妻拍片晒恩愛　甜蜜騷婚戒感激醫生老公支持

▲ 朱彗敏拍片晒恩愛。

現年39歲的朱慧敏（Queenie）在上月7號宣布跟醫生男友陳良貴結婚，二人於上月24號在尖沙咀一酒店舉行簡單而浪漫的婚禮，新婚一周的朱慧敏，即跟老公拍片晒恩愛，初成人妻的朱慧敏，並大騷結婚戒指，夫妻又互動大爆婚禮趣事。

朱慧敏上星期在尖沙酒酒店舉行婚禮，跟心臟科權威陳良貴（Jason）醫生結婚，昨晚一對新婚夫妻婚後首次開liv直播，分享幸福喜悅，陳生陳太又指會多於身心健康的資訊。

▲ 朱慧敏跟醫生老公放閃。（取自IG）

大爆pre-wedding趣事

在直播中，朱慧敏跟陳醫生播出婚禮後片段，Queenie指當初打算獨力處理所有pre-wedding工作，因不影響到老公在醫院工作，幸Jason十分體恤太太，指不想她太過勞累，故每次工作完成後都抽時間影相、及談婚禮詳情，常傾到凌晨兩、三點。

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片中Jason不斷追問Queenie為何不戴戒指，朱慧敏大爆老爺在婚禮前已把傳家之寶的戒指及婚戒交給Jason，但老公當時把戒指放在西裝褸袋，一度以為弄失，Jason在片中笑說戒指已找回，並安放家中。

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Queenie更即時亮出婚戒，笑道：「因為我要整蠱你，所以我帶咗出嚟！」之後在鏡頭前戴上，大晒恩愛。

朱慧敏又指要時間適應被稱陳太，但感謝有福氣成陳家的一份子，指夫家對自己很好，Queenie稱：「感激老公一直支持自己讀書，又不會因我是娛樂圈人而卻步。」

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Jason即指：「人無分貴賤、職業，最緊要係大家互相尊重。」他更大爆自己是朱慧敏小fans，做實習醫生時正在播《畢打自己人》，他當時覺得「呢個女仔好得意」，而現時朱慧敏成為了臨床催眠治療師，Jason很高興，因為她可以幫助到好多人。

而跟父家關係要好的Queenie，賣口乖指十分佩服奶奶將家居整潔打理得好好，猶如名店，又讚對方廚藝勁，並指會努力說服婆媳一齊開Live，至於將會首派利是，Queenie亦十分期待。

朱慧敏放閃片段，可按此

同場加映：鄭子誠訪問