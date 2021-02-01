【美國升學】香港遊樂場「太安全」失去趣味刺激 居美港媽：冒險不等於危險

▲ 冒險不等於危險。

香港嘅教育市場好有「香港特色」，而且不斷推陳出新。上次同大家講過「小一面試班」，今次講下「屋企遊樂場」。

最近同香港嘅朋友通話。傾到一半，佢話師傅到咗，要打啲爆炸螺絲，跟住匆忙cut咗線。我一頭冒水，咩事咁大陣仗。一個鐘頭之後，佢又搵返我。我問佢，係咪屋企有嘢維修。佢笑笑口話，喺屋企整咗啲攀爬架同繩網，俾阿仔放電。

出於好奇，我問咗其他朋友。真係嚇一跳，原來好多人一早喺屋企，安裝咗類似嘅運動設施。做相關懸吊設施嘅顧問話，佢哋以前主要做感統治療嘅家居方案。不過呢幾年，越來越多父母嘅出發點，只係想俾仔女放電。

理由更加出乎意料，唔係因為疫情唔方便出街，而係因為香港嘅遊樂場「好悶」。所以，好多父母迫不得已，喺屋企自製遊樂場。

公園遊樂場「太安全」

曾幾何時，屋企樓下嘅公園仔，係我哋至愛嘅地盤。成層樓高嘅鐵皮瀡滑梯、轉到飛起嘅氹氹轉、錯綜複雜嘅馬騮架，通通都係回味無窮嘅記憶。

當年嘅遊樂場，係個真正「遊樂」嘅地方，可以開心咁玩。喺嗰度，我哋結識到至純至真嘅朋友，幻想上天下海所有嘅無厘頭。亦喺高度同速度中搵到快感，喺挑戰同冒險中搵到自信。

反觀今時今日嘅遊樂場，幾乎都換上最大路嘅現成組件。美其名曰，更加安全，更易保養。殊不知，犧牲咗趣味同刺激。統計資料顯示，康文署管理嘅遊樂場，現時99%嘅瀡滑梯都只有兩米以下。冒險不再，童年不再。

當遊樂場被細路厭棄：好悶、太BB、唔刺激；當細路寧願坐喺公園地下，玩手機玩ipad；當我哋過分追求安全，仔女刮親少少都要投訴，政府又驚揹鑊；其實，危險逐漸行近，我哋卻惘然不知。

因為呢一代細路，正從現實世界嘅互動，走向虛擬世界尋求刺激。我哋口口聲聲嘅安全，將釀成更大嘅危險。

冒險帶來成長

囡囡以前喺香港讀書，學校行IB課程。IB有10個培養目標，其中一個係Risk-Takers冒險者。鼓勵學生通過合作同創意，勇於面對挑戰同變化。歐美教育一直提倡risky play，但係香港唔單止遊樂場，就連教育界都安全保守到過曬龍。

例如上星期，我寫咗Wilson Cheung 張偉賢，關於佢父母嘅態度，如何成就今日嘅佢。Wilson係全球首位華人極地探險隊長，更有望成為首位香港太空人。好多讀者話，想知道多啲極地探險故事。Wilson會喺我嘅YouTube頻道「香港Vikey移民美國」同大家無所不談。

我曾經問佢，除咗帶科研團隊，好多外國學校，都搵佢帶學生去極地考察，點解香港至今只有一間名校搵過佢？到底係佢好難請得郁，抑或學校唔識寶？

Wilson坦言，或許香港嘅大多數學校，錯將「冒險」與「危險」畫上等號。冒險肯定有風險，但只要做好風險管理，冒險並不危險，反而成為新起點。曾經跟Wilson去極地考察嘅一個中學生，喺北極地衣取樣，搵到抗凍基因序列，並成功攞到專利。呢個發現，將有助太空嘅低溫種植實驗。另一個中學生，對極地海底嘅可燃冰產生興趣，將攻讀MIT嘅海洋研究，希望拓展呢種未來能源嘅應用。

講真，與其參加國情交流團，不如用歐洲遊學團嘅價格，去參加極地考察團。科研探險，並非想象中危險。當你懂得評估同處理風險，冒險就等同成長。

希望香港可以更重視risky play，將冒險元素融入到教育，以及日常生活。俾細路喺玩嘅過程中學習冒險，領悟到「冒險不等同危險」嘅道理。

願父母同仔女，都可以喺冒險中，搵返大無畏嘅勇氣，重拾夢想與熱情。正所謂，「There is no greater danger than playing it safe」。

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文章獲「香港Vikey移民美國」授權轉載。