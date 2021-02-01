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【缺德山友】女婆山淪垃圾崗滿佈M血大小便紙巾　山女執垃圾斥噁心︰請執走自己廁紙

親子好去處 10:56 2021/02/01

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有女山友日前在女婆山發現大量垃圾，當中不少是如廁後的紙巾，非常噁心。

疫情下港人無旅行去，掀起全民行山熱，但垃圾亦隨之增多。有好心山友日前自發到女婆山執垃圾，沿路驚見大量紙巾和濕紙巾，當中不少是如廁後沾有糞便和M血和紙巾，非常噁心。山友高呼垃圾「多得好誇張」，並呼籲自己垃圾自己執走，「大家希望走進臭氣沖天的郊野嗎？」

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Facebook專頁「香港山女 Mountain Girl HK」發帖文指，日前去位於沙田的女婆山行山兼執垃圾，雖然已有心理準備會很多人，但沒想到垃圾多得這麼誇張，數量最多是紙巾、濕紙巾；其次是口罩、膠樽、繡花袋裝着的半卷家用廁紙、眼鏡、膠袋、露營的底墊、厚衛衣外套等。

女婆山元陽石。（「香港山女 Mountain Girl HK」fb圖片）

紙巾和濕紙巾數量最多

最令山女覺得噁心的是，居然有不少紙巾是如廁後沾有糞便和M血，在起步約20分鐘就執到第一張帶屎迹的紙巾；在第一個山頭觀音山標高柱前，就拾到一張帶M血的紙巾。她總共執到約7張帶屎、2張帶M血的紙巾，她質疑山友為何可在當眼兼狹窄的路上大小便。

大小便也算了，請把自己的廁紙執走！你嫌髒的話，別人也一樣！廁紙在郊野不是一時三刻就可以分解，但現在大家都走到郊區，大家希望走進臭氣沖天的郊野嗎？

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有品行山5大建議

山女無奈指，被垃圾破壞了郊遊的心情，而在景點拍照的同時，眼前亦有數之不盡的紙巾。她呼籲山友應改用手帕，或帶個小袋將垃圾帶走，希望一人一袋幫忙執垃圾，珍惜大自然。她列出5個建議如下：

1. 不用紙巾、濕紙巾，改用手帕
2. 不用膠樽，改用水瓶
3. 多帶個重用膠袋及鉗或手套，沿路把見到的垃圾幫忙清走
4. 把隨身物品袋好，避免跌於郊外
5. 自己垃圾自己帶走

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責任編輯︰林綺玲

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