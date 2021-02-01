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【新冠肺炎】消息：新增逾30宗確診個案

社會 13:33 2021/02/01

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（1日）新增逾30宗確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

昨日（31日）新增53宗確診個案，包括9宗輸入個案及44宗本地個案，其中17宗為源頭不明，其餘27宗與早前個案有關，另有20多宗初步確診，至今累計共10,453宗病例。

麗港城5及7座解封情況：

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確診大廈方面，元朗同益街市鉅發大廈1座及天水圍天恒邨恒樂樓被納入強制檢測名單。詳情即看：【下一頁】

此外，4個指定區域中再有7幢大廈有人染疫，包括旺角新填地街159號、紅磡寶其利街寶源大廈等。詳情即看：【下一頁】

群組方面，機場三跑工程群組再增4人確診，累計共15人染疫，包括13名工作人員及2名家屬。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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