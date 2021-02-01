【難敵疫情】東京銀座GINZA SIX疫下重創　場內關閉22間店舖【內附名單】

▲ GINZA SIX在疫情中亦受到重創，有22間店舖離場。（圖片bougeoir ig）

疫情下，全球的零售業都不好過，當中不少港人最愛前往的日本更甚，東京不少往日是大家幾乎必到的購物點和商場都面臨重大挑戰，位於銀座今年開業踏入4周年的GINZA SIX商場，在疫情嚴重影響下，原來由去年底已經合共有22間店舖結業，可恨的是港人想救市也鞭長莫及。

七、八年前，銀座充斥著舊式的商戶和老牌的百貨公司，隨著該區重新發展，數年前不少潮店相繼遷進，例如由川保久玲主理的Dover Street Market Ginza、當時風光非常強盛，全亞洲首間旗艦店的Abercrombie & Fitch、甚至整幢的UNIQLO旗艦店等，都令到不少港人總會抽出一天半天往銀座購物。

當中有一全新大型商場身處於UNIQLO旗艦店對面，成為銀座新地標的正是GINZA SIX。

GINZA SIX比本地K11 Musea更早主張將藝術融入商場內，商場門前意念來自「屋簷」與「暖簾」為意象，屬於日本傳統的樣式，意謂迎接客人們到訪，當年開幕時為了打響頭炮，於是找來草間彌生的紅白南瓜裝置懸掛在商場中央位置，成了大家瘋狂前往拍照的打卡位。

▲ GINZA SIX現正展出吉岡德仁的作品《Prismatic Cloud》，他是美國Newsweek雜誌選為「世界尊敬的日本人100個」其中之一。（圖片ginza six ig）

▲ GINZA SIX於2017年開幕時找來草間彌生的《南瓜》成為頭炮。（圖片ginza six官網）

▲ 室內設計由Curiosity/Gwenael Nicolas負責，保留日本傳統巷道為意象，將通道設計成適度的雁行狀。（圖片ginza six官網）

不過，根據商場官方網站顯示，商場由去年底開始已經陸續有22家店舖相繼離場，遷出的品牌全是大家熟悉的品牌，包括Kiehl's、植村秀、Beams for Woman、Moschino、甚至數間食肆，可見影響甚大，足可媲美本地的海港城的遷出品牌數量。

不過，最新傳來最新的消息是商場將有40個全新商戶即將進駐，正所謂一雞死一雞鳴，生意永遠都要做，作為旅客的我們最想的還是快快可以前往日本「救市」。

品牌遷出名單：

KIEHL'S、銀座大食堂、Armonia、Dartin Bonaparto、CAFE EXPERTO、Theatre H.P.FRANCE、BEAMS HOUSE WOMEN、l'heritage martinique、Phillip Lim、Blumarine、MOSCHINO、ANYA HINDMARCH、PERRIN、SABON、SHISEIDO、shu uemura、john masters organics Select、HACCI、LIVING NATURE organics、Salon des Parfums、平翠軒、発酵酢屋

記者：何偉雄