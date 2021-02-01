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【路不拾遺】丈夫誤將太太8萬私己錢當垃圾丟棄 清潔工人拾金不昧全數歸還

休閒消費 11:17 2021/02/01

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清潔工人拾金不昧全數歸還。

農曆新年將至，兩岸三地華人都開始「大掃除」，將家中的舊物丟棄，棄舊迎新迎接牛年的到來。台灣有清潔工人最近在回收舊物時，在舊衣中找到28萬多元新台幣（折合近8萬港元），清潔工人路不拾遺報警求助，最終找回失主，原來是丈夫不知道太太將私己錢藏在舊衣中，誤當垃圾丟棄。

綜合台灣傳媒報道，台中市警察局第四分局大墩派出所日前接獲報案，該名清潔工人到派出所報案，指他與同事在整理舊衣回收時，發現一袋用膠帶裝載的現金，金額共28萬多元新台幣（折合近8萬港元）。

負責接報的林姓警員聞到鈔票帶有濃濃霉味，估計是有人收藏的私房錢，因時間久遠而遺忘，在年尾打掃時當垃圾丟棄。

林姓警員又在鈔票中發現，夾雜著一堆回收發票及收據，於是找到相關店家，透過會員資料找到72歲的周姓失主，當警方打電話上門時，周姓失主還一度被誤以為是詐騙集團，經警員解釋才相信此事，但失主也說不出確切的金額。

警方於是聯同失主周姓夫婦前往清潔回收點，觀看閉路電視片段，確定是周姓失主丟棄。進一步了解，才知道是失主的老婆只要有多餘現金就存放起來，打算作為女兒的嫁妝及養老金。

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責任編輯：王明芳

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