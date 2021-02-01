【食用安全】胸圍用2年發黃佈滿黑色霉點　慳家太太：沒有破洞為什麼要換

▲ 慳家太太胸圍用2年，驚見密密麻麻黑色霉點。

內衣褲等貼身衣物，經常與皮膚有「緊密接觸」，為保持衛生應定期更換。台灣一名婦人因小腿痕癢求醫，發現患有皮膚炎。離開門診前，陪診的丈夫向醫生控訴，即使內衣發霉妻子仍繼續穿，並展示內衣照片，可見佈滿密密麻麻的「黑色霉點」，令醫生大為震驚。

根據台灣媒體報道，皮膚科醫生蔡逸姍早前於Facebook專頁分享個案，指一名婦人因小腿痕癢，在丈夫陪同下前來求醫，診斷後發現是皮膚乾燥引起的缺脂性皮膚炎。不過在離開門診前，丈夫突然開口，「醫師，你可以跟她說發黴的衣服不要再穿了嗎？」，隨後展示一張胸圍的照片，可見胸圍已經發黃，內襯上佈滿密密麻麻的黑點。

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蔡逸姍詢問下得知，婦人因羞於將貼身衣物晾曬在室外，於是手洗過後便晾在潮濕的浴室內，霉菌在2年時間內不斷滋生。期間她胸部肌膚偶爾會痕癢，但沒有其他明顯症狀。丈夫不斷勸告她更換發霉的內衣，但妻子卻堅持「沒有破洞為什麼要換？」，丈夫惟有向醫生求助。

蔡逸姍於是告訴婦人，內衣並非等到破掉才更換，加上胸部肌膚特別敏感、脆弱，這些霉菌有可能會刺激皮膚、造成皮膚紅癢。

如果不把發黴內衣汰換掉，健康代價可不小！可別因小失大。

在蔡逸姍的勸告下，婦人終於「投降」，表示會將發霉的內衣丟掉。一周後，婦人前來覆診，表示濕疹的情況有改善，且已經更換發霉的內衣，不過在旁丈夫再度爆料「醫師，你可以跟她說發霉的內褲，不要再穿啦」，令蔡逸姍亦不禁笑言「這位太太你家到底有多潮濕」。

蔡逸姍接受媒體訪問時表示，以往有不少年輕女生因內衣褲發霉，接觸到皮膚而誘發濕疹。她指出，敏感肌膚若接觸到發霉的貼身衣物，可導致肌膚紅癢起疹，一旦抓破傷口，有機會造成細菌感染。

她提醒，內衣褲洗後晾在浴室中，容易滋生霉菌，所以應盡量掛在通風處，適度曝曬陽光，確保接觸肌膚那一面維持乾燥狀態。而已泛黃、有污垢異味的內衣褲就應及時丟掉。

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責任編輯：羅嘉欣