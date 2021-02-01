沙田車公廟新春期間實施各項防疫措施　市民入場前須掃描「安心出行」二維碼【內附開放時間】

▲ 沙田車公廟新春期間實施各項防疫措施。

農曆新年將至，不少人都會在新年期間前往沙田車公廟參拜。華人廟宇委員會今日（1日）公布沙田車公廟農曆新年期間的最新安排，包括年初二由沙田鄉事委員會主持的求籤活動，將不開放予公眾參與。

新春期間公眾開放時間如下：

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活動安排：

由麒麟引領進廟的安排會取消；

活動不會開放予公眾參與，並只限受邀人士、工作人員及受邀採訪活動的傳媒機構參與

主殿內及戶外廣場的人數上限分別為40人及 100 人

活動提早至公眾開放時間前舉行，即由上午7時至7時45分

場內實施單向人流管制及場內限制採訪名額

車公廟會嚴格實施各項防疫抗疫措施：

所有參與活動者須全程佩戴口罩

於進入車公廟前接受體溫檢測

於進入車公廟前掃描「安心出行」二維碼

如參與活動者沒有智能 手機，大會將記錄其姓名及聯絡電話，方便個案追蹤

依照場內地面的標示保持至少 1.5 米的社交距離

除遵守上述預防措施外，進入主殿的參與活動者亦須在活動舉行前72小時內進行2019冠狀病毒病病毒檢測並持有陰性報告。

此外，黃大仙祠99年來首次取消年三十晚「頭炷香」儀式。詳情即看：【下一頁】

於新春期間，廟內將實施單向人流管制，委員會亦會控制進廟人數不多於可容納人數上限的一半，以減低聚眾風險；並於廟宇入口提供消毒搓手液，定時消毒跪墊、籤筒、風車及鼓棍，及確保洗手間梘液供應充足。



委員會發言人提醒各位善信，為了有效防疫，請遵守廟內的各項防疫措施，保持社交距離，並緊記切勿在點香區範圍使用酒精，免生危險，又呼籲善信避免於人流高峰期間前往車公廟。

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記者：郭詩詩