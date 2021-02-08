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【小學試題】小六中文名校精選試題答案　閱讀理解成語「與狐謀皮」是什麽意思？

教育 00:00 2021/02/08

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

小六中文名校精選試題答案。

新冠肺炎第四波疫情爆發，教育局宣布全港中小學及幼稚園在12月2日起暫停面授課堂，直至農曆新年假期後。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度。 

以下為小六中文練習參考答案︰

一.  

1. 伴隨

2. 衝擊

3. 作者在小學畢業營的一次偶然機會下，和同學一起找出相同的喜好，從而喜愛觀星。

4. 作者沒有和同學一起觀星。因為現在只剩下他自己一人。

5. 答案合理即可。如︰作者在文中以四季不同的景色抒發了對觀星的懷緬之情。他這樣寫可以讓讀者從景物描寫中，容易產生共鳴，增加感染力。 

6. D 

二.

1. 與其；不如

2. 不是；就是

3. 不但；更

4. 無論；也

5. 一邊；一邊 

三.

1. 強詞奪理

2. 滄海桑田

3. 與狐謀皮 

4. 樂不思蜀

5. 價值連城

6. 墨守成規 

7. 撲朔迷離

8. 模棱兩可 

答案由「一學趣教育中心」提供。

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