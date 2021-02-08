【小學試題】小六中文名校精選試題答案 閱讀理解成語「與狐謀皮」是什麽意思？
教育 00:00 2021/02/08
新冠肺炎第四波疫情爆發，教育局宣布全港中小學及幼稚園在12月2日起暫停面授課堂，直至農曆新年假期後。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度。
以下為小六中文練習參考答案︰
一.
1. 伴隨
2. 衝擊
3. 作者在小學畢業營的一次偶然機會下，和同學一起找出相同的喜好，從而喜愛觀星。
4. 作者沒有和同學一起觀星。因為現在只剩下他自己一人。
5. 答案合理即可。如︰作者在文中以四季不同的景色抒發了對觀星的懷緬之情。他這樣寫可以讓讀者從景物描寫中，容易產生共鳴，增加感染力。
6. D
二.
1. 與其；不如
2. 不是；就是
3. 不但；更
4. 無論；也
5. 一邊；一邊
三.
1. 強詞奪理
2. 滄海桑田
3. 與狐謀皮
4. 樂不思蜀
5. 價值連城
6. 墨守成規
7. 撲朔迷離
8. 模棱兩可
答案由「一學趣教育中心」提供。
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