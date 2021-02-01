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【器官捐贈】器官捐贈後遺體「空空的」留遺憾　醫生3D打印器官讓遺體完整地走

醫生診症室 12:24 2021/02/01

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醫生用3D打印填補器官，讓器官捐贈者「完整地」走。

傳統觀念都希望人死後能保持完整的遺體，台灣有醫生就利用3D打印技術，打印「器官」填補捐贈者遺體的空缺，撫慰家屬，獲網民大讚。

台灣ICU醫生陳志金在其Facebook專頁發文，指器官捐贈者的家屬經過「天人交戰」後才決定替親人捐出器官，但總是會有人覺得「器官被取走了」，身體就會是空空的，有了遺憾。

早期是用「彩色圖卡」來「填補」器官。(圖片來源：Icu醫生陳志金)

為此，醫院的移植團隊在早期已經用器官的「彩色圖卡」來填補器官的空位，令家屬都覺得很貼心。而近年3D打印技術逐漸普及，團隊就想到可以列印「3D打印器官」來填補已經捐出的器官，也能撫慰家屬的心靈。

「3D打印器官」。(圖片來源：Icu醫生陳志金)

他透露這些「3D打印器官」材料是可分解的玉米粉，兼顧環保。對此嬰兒或小朋友，團隊都會依其器官的實際大小訂製。

對於捐器者的大愛，我們永遠可以多表達一份感激。對於家屬，我們也永遠可以再多一份關懷與多一份溫暖。

移植團隊的做法獲網民大讚貼心，亦有人指當知道可以用3D打印器官填補空缺後，家人和自己更能接受器官捐贈，更安心：

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責任編輯：羅嘉欣

器官捐贈 健康問題 生死教育 正能量 醫生 3D打印 3D

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