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【減肥陷阱】黑朱古力含抗氧化營養助延緩老化　營養師：每次淺嘗25克避免致肥

保健美顏 12:14 2021/02/01

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註冊營養師周詠苑表示，黑朱古力中的抗氧化營養，可保護細胞及血管健康，延緩老化，有助預防心血管疾病。

Candy遞上一盒朱古力給我，說：「這是送給你的，感謝這五個月以來的幫忙，讓我可成功回復當年
結婚時的身形。」我說：「謝謝你！不必客氣！」她說：「小小心意，老公還揶揄我不宜送朱古力給
營養師，但偶爾吃一兩粒也不要緊吧！」

我笑道：「營養師也會吃朱古力，稍後會與同事分享。」

Candy說：「當我正猶豫選購哪款朱古力時，特意細閱營養標籤，出奇地發現黑朱古力、白朱古力及
牛奶朱古力的卡路里竟差不多！黑朱古力不是較健康嗎？但黑朱古力濃度愈高，脂肪量似乎更高！」

「全對！」我答道。

抗氧化營養助延緩老化

朱古力的成份是可可豆，包含可可固體及可可脂；黑朱古力相對健康，乃來自可可固體中的抗氧化營
養素類黃酮，可可固體含量愈高，抗氧化成份亦愈高。

抗氧化營養可保護細胞及血管健康，延緩老化，有助預防心血管疾病。

白朱古力只含可可脂，卻不含可可固體，因此不含抗氧化營養；牛奶朱古力的可可固體含量並不高，
加上其牛奶成份會阻礙人體吸收類黃酮，所以論抗氧化營養，亦及不上黑朱古力。

各種不同可可含量的朱古力，熱量及脂肪含量都不同。（iStock圖片）

可是若論卡路里，黑朱古力雖味道帶苦，糖份相對較低，但脂肪量卻比白朱古力及牛奶朱古力還高；
意思無論選吃哪款朱古力，過量進食同樣致肥，進食時宜控制份量，作為餐與餐之間的小吃，建議份
量為100至150卡路里，即每次宜只淺嘗約25克份量朱古力，不宜放任地吃。

種類 卡路里  脂肪 (克) 糖份 (克)
黑朱古力（含70-85%可可）* 598 43 24
黑朱古力 （含60-69%可可)  * 579 38 37
牛奶朱古力* 535 30 52
白朱古力* 539 32 59

*每100克計 / 資料來源：香港食物安全中心營養資料

吃朱古力令人產生安多酚

Candy細聲說：「告訴你一個秘密，其實……在減磅過程中，也曾不止一次偷吃朱古力，但沒記錄在
飲食日記中。」她隨即大笑，再說：「偶爾在公司工作得睡眼惺忪，便忍不住要吃朱古力提神，而且
心情也更佳呢！」

吃朱古力可令人產生安多酚（開心荷爾蒙），的確令人有滿足感，心情更愉快。

她說：「但滿足過後，也有點兒罪疚感呢！」

我笑她：「那你要繼續保持着這點罪疚感，不然放任地

吃的話，恐怕你要重新再來找我減磅呢！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）

減肥 朱古力 小吃 脂肪

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