【女性創業】疫市遭大幅減薪燃起創業鬥志　名牌手袋設計師自建品牌標榜意大利製造

從事手袋設計十多年的翟詠芝(Gigi),去年因為公司要大幅削減員工薪金,頓感晴天霹靂,但同時也燃起她的創業鬥志。她考慮兩個月後,終決定在疫市下創業,利用她過往和意大利廠商建立的人脈優勢,開發以Made in Italy為賣點的自家手袋品牌。她坦言有家庭負擔,明白創業有風險,但為長遠發展着想,她決定以樂觀態度迎難而上。

問Gigi收到公司要員工減薪的消息那刻心情如何,她說感到很震驚,心情低落:「因為我兩個女年紀很小(兩歲多)、我要交學費、要養工人姐姐,又要供樓。」

她說一向都是和丈夫共同承擔家庭開支,少了一大截人工大家都會吃力。在接受減薪抑或辭職之間,她不諱言曾感進退兩難,考慮了兩個月,但為了長遠發展,她還是毅然決定花6位數字創業,開拓自家品牌GOIAS。

遇伯樂開展手袋設計事業

有十多年手袋設計經驗的Gigi說,做過不少品牌,總是投放較多資源在設計及宣傳時裝及首飾,手袋相對次要,這都令她有些心有不甘。「其實我有經驗有人脈,一、兩年前,已有朋友建議我跳出來做,只是當年工作穩定,沒有創業打算。」

Gigi早年在加拿大讀設計,回港後在理工大學攻讀設計碩士課程,之後又到日本進修日語。她說入行設計手袋,全因遇到一個肯給她機會的好老闆。

「那是日本的手袋品牌,日本老闆知道我沒有經驗,仍給機會我邊做邊學,還讓我去日本總公司跟設計師學習設計手袋。之後,公司還贊助我報讀一個短期課程,去意大利一個月,認識當地的皮廠、手袋廠、鞋廠,了解意大利設計師的做事方式,令我眼界大開。」

跟相熟意大利廠商合作

Gigi曾在4間公司工作,當中有為各大國際名牌做ODM(專業委託代工)的港資公司、有專做歐洲品牌ODM的意大利公司。她還曾在希臘名牌Folli Follie當Chief Designer設計手袋。她指出,每份工都讓她累積到不同的經驗,由設計、採購的實務,到跟廠商及師傅的交流,了解到各大名牌對手袋做工細節的重視。

「我最後那份工,是本地品牌公司,但產品全部意大利生產。我做了一年多,飛去意大利7次,因此認識了很多意大利的廠商。」Gigi說若非這份工令她跟意大利廠建立了互信關係,她也不會有膽量創業自建品牌。

「Made in China的手袋都有很高質素的,但千多元價錢又中國製造的品牌,市場上已有很多,難以突圍而出。與此同時,意大利製造的大牌子手袋,通常都售8千元至過萬元。所以我想,會不會價錢容易負擔、但以Made in Italy為賣點的新品牌手袋會有市場?」

Gigi自家品牌名為GOIAS。「意大利文Gioia是Joy的意思,而我的名字又是G字開首,所以改了一個類似的名字。」她11月才開業,現階段推出10多個款式,全部牛皮、意大利製造,以中型手袋為主,設計上走簡約易襯路綫,價格由$1,480至$2,280,主要對象是年輕女性。」

Gigi指出,意大利政府對廠商有很嚴格的生產配額限制。「通常他們接的單,每個款要過百個才肯做,我剛起步,每個款只做幾十個,若不是跟廠商相熟,他們都不會肯接我的單。」

一腳踢的挑戰

由打工到自己當老闆,Gigi說心情截然不同,也面對許多新挑戰。「由設計到搬貨到為手袋影宣傳相都一腳踢。只是從未做過marketing,因此要由頭學起,對我是很大挑戰。」

Gigi作為有一對孖女的新手媽媽,又要搞自己生意,忙碌程度可想而知。她說試過有段時間在家工作,但女兒經常要她陪伴,分身不暇,所以一定要返辦公室才能正常工作。「幸好我父母和家人都在附近居住,他們常會來我家幫忙,跟外傭一起照顧兩個女兒。」

創業萬事起頭難,加上社會充斥負面氣氛,Gigi說初期生意主要靠朋友支持,曾經感到氣餒:「惟有不斷提醒自己要思想正面,我相信Life doesn't get easier,you just get stronger。」

Gigi慶幸有好友跟她差不多時期創業搞時尚街頭服,願意跟她在工廈合租辦公室及陳列室減低成本。「我未來主力在不同的市集售賣手袋,也計劃在尖沙咀開Pop-Up Store,現在也籌備登陸面向亞洲的網上購物平台,希望可以擴大銷售網絡。」

