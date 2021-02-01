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【極品新娘】新娘疫情下仍廣派帖子搲人情　同事無奈：屋企有白事都要俾

親子 12:06 2021/02/01

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有網民指一位女同事選擇在疫情下舉辦婚禮，向多位同事搲人情，令人感到無奈。

舉辦婚禮原意為與親友慶祝人生大事，不過若向不相熟的同事大派「紅色炸彈」，會令人感到困擾。昨日有網民投稿至Facebook專頁「公務員secrets」，指一位女同事選擇在疫情下舉辦婚禮，向公司所有人派帖，多位同事婉拒出席，新娘卻私下逐一問他們收取「人情」，令人不勝其擾。

樓主形容同事是「極品新娘」，派帖後隨即問同事會否出席婚禮，若得知對方不出席，便會「提醒」對方給予人情。從網民上載的對話截圖可見，多位同事婉拒出席婚禮，亦有同事表示家中有白事，不方便給予人情；然而新娘回覆千篇一律，都是以「咁人情你再比我喇」來回應。

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樓主與同事感到無奈，指新娘千方百計搲人情，「就連已經走咗嘅舊同事，又或者係好耐冇見嘅朋友都要搲，同人講話可以轉數快收人情！」樓主亦指，新娘派的帖中只有一張50元餅卡，連女家回禮的利是也欠奉，實在是「極品」。

後來一眾同事為表心意，決定夾錢送禮予新娘，送了價值4千多的嬰兒用品。新娘收到禮物後，竟打電話到店舖查詢禮品價格，在社交媒體發帖感謝同事，然後繼續私下「追擊」同事給予人情。有同事指自己有份夾錢買禮物，新娘回應「你哋都幾多人夾份禮物㗎喎」，令人感到無奈。

帖文引來網民討論：

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責任編輯︰王明芳

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