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【黃大仙祠頭炷香儀式】黃大仙祠年三十封園　近百年來首次取消「頭炷香」

社會 11:42 2021/02/01

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黃大仙祠99年來首次取消「頭炷香」儀式。

農曆新年將至，不少市民會在三十晚到黃大仙祠上「頭炷香」。嗇色園今日（1日）公布有關安排，指因應疫情，黃大仙祠年三十晚頭炷香活動將不會開放予公眾參與，是九十九年來首次。嗇色園社交專頁將直播祈福儀式，臨近子夜上香情況亦會改為電視和社交平台直播。

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嗇色園表示，黃大仙祠於年三十當日的開放時間為早上7時30分至下午4時30分，正月初一至十四會於6時後關閉，正月十五則會開放至晚上9時。至於太歲元辰殿將於年三十至初一期間暫停開放。

此外，黃大仙祠在新春開放期間亦要實施人流管制及防疫措施，市民在正月初一至十五期間如要到場參拜，必須在正門掃描安心出行二維碼，或向職員登記個人資料；入祠時必須要按指示進入排隊區輪候，排隊期間要保持1.5米社交距離。

另外，沙田車公廟在新春期間內亦會實施各項防疫措施，包括市民入場前須掃描「安心出行」二維碼。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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