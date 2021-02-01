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【生存之道】菊梓喬10歲遭父母拋棄努力養家　HANA不覺人生悲慘從沒埋怨雙親

娛樂 12:27 2021/02/01

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菊梓喬從沒埋怨父親。

菊梓喬（Hana）日前為TVB賀年節目《金牛吉祥耀保良》錄影時，向傳媒再度談及自己的身世。在10歲時菊梓喬（Hana）因父母離異，遭拋棄後的她，長大後並沒有怨天尤人，更投身社會工作，並供相依為命的妹妹讀書。

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沒埋怨父親

Hana上周末出席節目錄影時，向傳媒再次談及Hana的身世，她豁達的表示自己人生一點也不慘：「因為有不同經歷造就現在的性格、對人生的態度和學會珍惜。」

Hana日前出席TVB音樂節目談及生父。（東星圖片）

自幼遭父母遺棄

入行後Hana沒再和爸爸見面，但她稱早前出碟時，爸爸主動跟她聯絡，並拍了封套相給Hana，更著她加油，令她非常高與，Hana強調：「其實我沒有嬲過他。」

本名陳曉怡的Hana在父母離異後便肩負照顧妹妹的責任，因家貧令Hana13歲便輟學工作養家，因此形成倔強的性格。

Hana與妹妹。（IG圖片）

Hana曾憶述過往的經驗：「只有捱餓，一天只吃半餐，將一個公仔麵分成兩半，每餐只吃一半。」

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30歲正式出道

入行前，曾有朋友批評Hana無樣無錢無身材，加上年紀大，不是做歌手的材料，但倔強的Hana一於少理，最後以30歲之齡正式出道。

入行後受星夢娛樂後獲力捧，為劇集唱出多首街知巷聞的主題曲，加上版權風波，令Hana迅速登上《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌手」之位。

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Hana在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》首奪「最受歡迎女歌手」時，曾哽咽說出得獎感受：「我真的沒有想過，因為可以成為一個歌手，可以唱歌，已經是我畢生的夢想。」

同場加映：李幸倪訪問

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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